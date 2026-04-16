Avis média - Célébrer l'engagement des citoyennes et citoyens du Grand Montréal - Cérémonies régionales de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure

LAVAL, QC , le 16 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Manon Jeannotte, lieutenante-gouverneure du Québec, présidera deux cérémonies régionales de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec, qui se tiendront samedi le 18 avril 2026 à 10 h et à 14 h, à l'École Curé-Antoine-Labelle.

Lors de ces cérémonies, 137 citoyennes et citoyens de la région du Grand Montréal seront honorés pour leur contribution remarquable à la société québécoise. Ces distinctions comprennent les Médailles de la Lieutenante-gouverneure dans les catégories Jeunesse et Aînés.

Les Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec visent à reconnaître l'engagement, la détermination et le dépassement de soi des citoyennes et citoyens de toutes les régions du Québec qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de la province. Il y a cinq catégories :

La Médaille de la jeunesse

La Médaille des aînés

La Médaille pour mérite exceptionnel

La Médaille Premières Nations

La Médaille Inuit

Détails de l'événement :

Date : Le samedi 18 avril 2026

Heures : 10 h et 14 h

Lieu : École Curé-Antoine-Labelle

216, Boul. Marc-Aurèle Fortin, Laval (Ste-Rose), Qc, H7L 1Z5

Notes aux médias

SVP, vous inscrire à l'avance en communiquant avec la personne-ressource.

Programmes de cérémonies disponibles sur place ou sur demande.

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SOURCE Cabinet de la lieutenante-gouverneure du Québec

Coordonnées de la personne-ressource : Ian Préfontaine, Responsable des communications et des relations avec les médiasCellulaire : 514 943-7625, Courriel : [email protected], Site internet : www.lieutenante-gouverneure.quebec