45 citoyennes et citoyens du Bas-Saint-Laurent honorés lors de la cérémonie régionale de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec

RIMOUSKI, QC, le 13 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Manon Jeannotte a présidé une cérémonie de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec, tenue le vendredi 10 avril, au Cégep de Rimouski.

« L'engagement citoyen, c'est ce fil invisible qui relie les générations et qui façonne notre avenir collectif. Ce soir, nous en avons vu de magnifiques exemples » a affirmé l'honorable Manon Jeannotte.

Les récipiendaires des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec honorés lors des cérémonies de remise tenue au Cégep de Rimouski, le 10 avril 2026. (Groupe CNW/Cabinet de la lieutenante-gouverneure du Québec)

Au total, 45 citoyennes et citoyens ont été honorés pour leur contribution remarquable à la société québécoise, en recevant les Médailles de la Lieutenante-gouverneure dans les catégories Jeunesse (29), Aîné(e)s (15) et Premières Nations (1).

Les Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec visent à reconnaître l'engagement, la détermination et le dépassement de soi des citoyennes et citoyens de toutes les régions du Québec qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de la province. Il y a cinq catégories :

La Médaille de la jeunesse

La Médaille des aînés

La Médaille pour mérite exceptionnel

La Médaille Premières Nations

La Médaille Inuit

* Disponible sur demande pour les journalistes : programme de cérémonie, liste des récipiendaires, citations et photos.

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SOURCE Cabinet de la lieutenante-gouverneure du Québec

Source : Ian Préfontaine, Responsable des communications et relations avec les médias, Cabinet de la Lieutenante-gouverneure du Québec, 514-943-7625, [email protected], www.lieutenante-gouverneure.quebec