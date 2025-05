SAINT-HUBERT, QC , le 8 mai 2025 /CNW/ - L'honorable Manon Jeannotte, Lieutenante-gouverneure du Québec, présidera deux cérémonies régionales de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure, qui se tiendront samedi le 10 mai 2025 à 15 h et à 19 h, à la Garnison de Saint-Hubert à Longueuil.

Lors de ces cérémonies, 110 citoyennes et citoyens de la région de la Montérégie seront honorés pour leur contribution remarquable à la société québécoise. Ces distinctions comprennent les Médailles de la Lieutenante-gouverneure dans les catégories Jeunesse et Aînés, ainsi que la Médaille du couronnement du roi Charles III.

Les Médailles de la Lieutenante-gouverneure visent à reconnaître l'engagement, la détermination et le dépassement de soi des citoyennes et citoyens de toutes les régions du Québec qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de la province. Il y a cinq catégories :

La Médaille de la jeunesse

La Médaille des aînés

La Médaille pour mérite exceptionnel

La Médaille Premières Nations

La Médaille Inuit

La Médaille du couronnement du roi Charles III est une distinction commémorative remise aux Canadiennes et Canadiens qui se sont distingués par leur dévouement et leur engagement envers le bien-être de la société canadienne.

Détails des événements :

Date : Samedi le 10 mai 2025 Heures des cérémonies : 15 h et 19 h Lieu : 438e Escadron tactique d'hélicoptères, Hangar 10,

Garnison de St-Hubert

4820 rue Leckie Longueuil, Québec, J3Z 1H4

Notes aux médias

SVP, vous inscrire à l'avance en communiquant avec la personne-ressource.

Restez connectés :

Facebook.com/LieutenanteGouverneureQC

Instagram.com/LGQuebec

Linkedin.com/company/LGQuebec

Youtube.com/@LGQuebec

Bsky.app/@LGQuebec

Soyez toujours les premiers informés!

Abonnez-vous à nos avis et communiqués, et ne manquez plus aucune nouvelle en vous créant un compte au https://qgov.newswire.ca/qmail/.

SOURCE Cabinet de la Lieutenante-gouverneure du Québec

Coordonnées de la personne-ressource : Ian Préfontaine, Responsable des communications et des relations avec les médias, Cellulaire : 514 943-7625, Courriel : [email protected], www.lieutenante-gouverneure.quebec