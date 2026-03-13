Avis média - Célébrer l'engagement des citoyennes et citoyens de Chaudière-Appalaches - Cérémonies régionales de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure
Nouvelles fournies parCabinet de la lieutenante-gouverneure du Québec
13 mars, 2026, 09:54 ET
LÉVIS, QC, le 13 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Manon Jeannotte, lieutenante-gouverneure du Québec, présidera deux cérémonies régionales de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec, qui se tiendront samedi le 14 mars 2026 à 10 h et à 14 h, au Collège de Lévis.
Lors de ces cérémonies, 97 citoyennes et citoyens de la région de Chaudière-Appalaches seront honorés pour leur contribution remarquable à la société québécoise. Ces distinctions comprennent les Médailles de la Lieutenante-gouverneure dans les catégories Jeunesse et Aînés.
Les Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec visent à reconnaître l'engagement, la détermination et le dépassement de soi des citoyennes et citoyens de toutes les régions du Québec qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de la province. Il y a cinq catégories :
- La Médaille de la jeunesse
- La Médaille des aînés
- La Médaille pour mérite exceptionnel
- La Médaille Premières Nations
- La Médaille Inuit
Détails de l'événement :
Date : Samedi 14 mars 2026
Heure : 10 h et 14 h
Lieu : Collège de Lévis
9 rue Mgr-Gosselin, Lévis, Québec, G6V 5K1
Notes aux médias
SVP, vous inscrire à l'avance en communiquant avec la personne-ressource.
Programmes de cérémonies disponibles sur place ou sur demande.
www.lieutenante-gouverneure.quebec
Restez connectés :
Facebook.com/LieutenanteGouverneureQC
Instagram.com/LGQuebec
Linkedin.com/company/LGQuebec
Youtube.com/@LGQuebec
Bsky.app/@LGQuebec
Soyez toujours les premiers informés!
Abonnez-vous à nos avis et communiqués, et ne manquez plus aucune nouvelle en vous créant un compte au https://qgov.newswire.ca/qmail/.
SOURCE Cabinet de la lieutenante-gouverneure du Québec
Coordonnées de la personne-ressource : Ian Préfontaine, Responsable des communications et des relations avec les médias, Cellulaire : 514 943-7625, Courriel : [email protected]
Partager cet article