AVIS MÉDIA | breffage technique en ligne - Le Groupe d'experts en adaptation aux changements climatiques (GEA) présente ses recommandations au gouvernement du Québec

MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ -

Mardi 28 mai 2024

9h-10h

Inscription :

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsdeCtrDIoH9R9yUiUJ8WrLq_qUGDTP3dM

Agir dès aujourd'hui pour adapter le Québec

à la réalité des changements climatiques qui s'accélèrent

Dans le contexte d'une année 2023 ayant battu de nombreux records climatiques, le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs M. Benoit Charrette demandait en septembre dernier à Alain Bourque, directeur général d'Ouranos et Alain Webster, président du Comité consultatif sur les changements climatiques, de constituer une équipe pluridisciplinaire d'experts québécois, le GEA, pour identifier les pistes d'actions prioritaires en matière d'adaptation aux changements climatiques afin de réduire les impacts néfastes des changements climatiques qui s'accélèrent.

Après plusieurs mois de travail et avec l'objectif d'appuyer la prise de décision et l'élaboration de politiques publiques fondées sur la science, les coprésidents vous invite à un breffage technique en ligne le mardi 28 mai 2024, de 9h à 10h, au cours duquel ils vous présenteront les recommandations faites au gouvernement du Québec dans la perspective de la mise à jour du Plan de Mise en Œuvre (PMO) à court terme et du Plan pour une économie verte (PEV 2030) à moyen terme.

