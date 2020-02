Avis de rappel d'aliments - Rappel de longes et darnes de thon de marque Unomundo en raison de l'histamine

Les photos des produits sont disponibles à https://inspection.gc.ca/fra/1582694743131/1582694749325

OTTAWA, le 25 févr. 2020 /CNW/ - Seven Seas Limited procède au rappel de longes et de darnes de thon de marque Unomundo en raison des concentrations élevées d'histamine. Les consommateurs ne doivent pas consommer les produits visés par le rappel décrits ci-dessous, et les détaillants, les restaurants et les établissements ne doivent pas les vendre ou les utiliser.

Les produits suivants ont été vendus en Colombie-Britannique, Alberta, Ontario et Québec, et pourraient avoir été distribués dans d'autres provinces ou territoires.

Produits visés par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Renseignements supplémentaires Unomundo Longe de thon Variable Aucun Lot # 59831

(seulement les boîtes grand format portent le numéro de lot) Ce produit a été vendu par des commis à des comptoirs avec ou sans étiquette ou code. Les consommateurs qui ne sont pas certains s'ils ont acheté le produit visé devraient se renseigner auprès de leur détaillant. Unomundo Darne de thon Variable Aucun Lot # 59831

(seulement les boîtes grand format portent le numéro de lot) Ce produit a été vendu par des commis à des comptoirs avec ou sans étiquette ou code. Les consommateurs qui ne sont pas certains s'ils ont acheté le produit visé devraient se renseigner auprès de leur détaillant.

Ce qu'il faut faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison ou dans votre établissement. Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés à l'endroit où ils ont été achetés.

Les aliments contaminés par des concentrations élevées d'histamine ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les histamines ne sont pas détruites par la cuisson. Les concentrations élevées d'histamine dans le poisson peuvent causer la scombroïdose, une réaction de type allergique. Les symptômes possibles sont les suivants : sensation de brûlure dans la gorge, diarrhée, étourdissements, enflure du visage, maux de tête, vomissements et goût poivré dans la gorge.

Contexte

Ce rappel découle des plaintes de consommateurs. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Réactions

Des réactions liées à la consommation de ces produits ont été signalées.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Renseignements: Demandes de renseignements du public et des médias : Demandes de renseignements du public, Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias, Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.inspection.gc.ca