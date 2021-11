Photos des produit disponible : https://recalls-rappels.canada.ca/fr/avis-rappel/substitut-jus-fruit-preparation-pour-boisson-marque-country-time-et-orange-cristaux

OTTAWA, ON, le 19 nov. 2021 /CNW/ -

Résumé

Marques : Country Time, Tang

Country Time, Tang Produit : Limonade originale - substitut de jus de fruit préparation pour boisson, Orange - cristaux de saveur

Limonade originale - substitut de jus de fruit préparation pour boisson, Orange - cristaux de saveur Entreprises : Kraft Heinz Canada

Kraft Problème : Aliments - Matières étrangères

Aliments - Matières étrangères Catégorie : Boissons (Sans alcool)

Boissons (Sans alcool) Ce qu'il faut faire : Les produits visés ne doivent pas être consommés

Les produits visés ne doivent pas être consommés Auditoire : Grand public

Grand public Classification du risque : Classe 1

Produits visés

Marque Produit Format CUP Codes Country Time Limonade original - substitut de jus de fruit préparation pour boisson 2,4 kg 0 66188 05337 5 « Mieuller avant » 23 SE 15 Tang Orange - cristaux de saveur 2,2 kg 0 66188 05750 2 « Mieuller avant » 23 AU 20 23 AU 21

Problème

Kraft Heinz Canada procède au rappel de Limonade originale - substitut de jus de fruit préparation pour boisson de marque Country Time et de Orange - cristaux de saveur de marque Tang en raison de la présence possible de morceaux de verre.

Les produits visés par le rappel ont été vendus à l'échelle nationale et en ligne.

Ce que vous devriez faire

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison

Ne consommez pas les produits visés par le rappel

Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés à l'établissement où ils ont été achetés

En savoir plus :

Contexte

Ce rappel a été déclenché par l'entreprise.

Aucun cas de blessure associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.

Ce qui est fait

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Also available in English

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Renseignements: Renseignements aux médias ou au public: Coordonnées de l'entreprise: Kraft Heinz Canada : [email protected], Relations aux consommateurs de Kraft Heinz : 1-855-268-1775; Demandes de renseignements du public: Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias: Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.inspection.gc.ca