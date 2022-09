Photos des produit disponible : https://recalls-rappels.canada.ca/fr/avis-rappel/rappel-keampferia-galanga-powder-poudre-faux-galanga-marque-mr-right-en-raison

OTTAWA, ON , le 2 sept. 2022 /CNW/ -

Résumé

Marque(s) : Mr. Right

Mr. Right Produit : « Keampferia Galanga Powder » (poudre de faux galanga)

Keampferia Galanga Powder (poudre de faux galanga) Entreprises : Ka Wing Hong

Problème : Aliments - Produits chimiques

: Aliments - Produits chimiques Catégorie : Herbes et épices

Herbes et épices Ce qu'il faut faire : Ne pas consommer, utiliser, vendre, servir ou distribuer les produits visés par le rappel

: Ne pas consommer, utiliser, vendre, servir ou distribuer les produits visés par le rappel Auditoire : Grand public

Grand public Classification du rappel : Classe I

Produits visés

Marque Produit Format CUP Codes Mr. Right « Keampferia Galanga Powder » Code produit AT154 454 g 69 892102 8038 CAAJ13

Problème

Le produit visé fait l'objet d'un rappel du marché en raison d'une contamination à l'aconitine. La toxine, l'aconitine, provient des racines d'une plante, l'aconit, aussi connu sous le nom de tue-loup ou Keampferia. Il s'agit d'une plante toxique.

Les aliments contaminés par l'aconitine n'ont peut-être pas l'air gâtés, mais ils peuvent quand même vous rendre malade. Les symptômes peuvent comprendre des nausées, des vomissements, des étourdissements, de la faiblesse, une arythmie et, dans les cas les plus graves, peuvent mener au décès. L'apparition des symptômes est rapide.

Le produit rappelé a été vendu en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec, et peut avoir été distribué dans d'autres provinces et territoires.

Ce que vous devriez faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé.

Vérifiez si vous avez des produits rappelés.

Ne pas consommer, servir, utiliser, vendre ou distribuer les produits visés par un rappel.

Les produits rappelés doivent être jetés ou retournés à l'endroit où ils ont été achetés.

En savoir plus :

Contexte

Ce rappel a été déclenché par l'entreprise.

Des cas de maladie associés à la consommation de ce produit ont été signalés.

Ce qui est fait

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché le produit faisant l'objet du rappel.

