Diverse

Tous les produits

alimentaires

distribue par :

Bistak Enterprises

Inc. et Bistak

Groceries Inc.,

325 20th St West,

Saskatoon, SK. Ces produits

peuvent inclure

aliments secs tels

que : grains,

haricots, farine;

conserves

d'épicerie; graisses

et huiles; boissons;

produits carnés;

produits à base de

poisson; produits

de boulangerie;

épices; et lait en

poudre.

Divers

Divers

Tous les produits

alimentaires

vendus jusqu'au 29

décembre 2021