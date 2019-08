Avis de rappel d'aliments - Rappel de Croquettes de poitrine de poulet de marque St-Hubert en raison de la présence de fragments d'os

Les photos des produits sont disponibles à : https://bit.ly/2ZuUDQg

OTTAWA, le 30 août 2019 /CNW/ - Maître Saladier inc. procède au rappel de Croquettes de poitrine de poulet de marque St-Hubert parce que le produit pourrait être contaminé par des fragments d'os. Le produit visé décrit ci-dessous ne doit pas être consommé.

Le produit suivant a été vendu au Québec et en Ontario.

Produit

Marque Produit Format CUP Codes St-Hubert Croquettes de poitrine de poulet 680 g 0 66701 00504 1 B29084 12 39J B29084 13 39J B29084 14 39J B29084 15 39J B29084 24 39J

Ce qu'il faut faire

Vérifiez si vous avez le produit visé par le rappel à la maison. Si c'est le cas, jetez-le ou rapportez-le au magasin où il a été acheté.

Contexte

Ce rappel a été déclenché par l'entreprise. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché le produit faisant l'objet du rappel.

Cas de blessure

Aucun cas de blessure associé à la consommation de ce produit n'a été signalé.

