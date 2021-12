Photos des produit disponible : https://recalls-rappels.canada.ca/fr/avis-rappel/rappel-certains-produits-salade-marque-fresh-express-en-raison-bacterie-listeria

Résumé

Marques : Fresh Express

Fresh Express Produit : Produits de salade

Produits de salade Entreprises : Fresh Express Incorporated

Fresh Express Incorporated Problème : Aliments - Contamination microbienne - Listeria

Aliments - Contamination microbienne - Catégorie : Fruits et légumes - Frais

Fruits et légumes - Frais Ce qu'il faut faire : Les produits visés ne doivent pas être consommés

Les produits visés ne doivent pas être consommés Auditoire : Grand public

Grand public Classe de rappel : Class I

Produits visés

Marque Produit Format CUP Codes Fresh

Express « Organic Salad Kit

Sweet Dijon Onion »

biologique 215 g 0 71279 30950 7 Tous les

emballages qui

portent un code de

lot débutant par «

Z324 » à « Z350 » Fresh

Express « Organic Salad Kit

» César classique

biologique 278 g 0 71279 78713 8 Tous les

emballages qui

portent un code de

lot débutant par «

Z324 » à « Z350 » Fresh

Express Salade « Iceberg du

Jardin » 340 g 0 71279 10412 6 Tous les

emballages qui

portent un code de

lot débutant par «

Z324 » à « Z350 » Fresh

Express Kit César Suprême 298 g 0 71279 30214 0 Tous les

emballages qui

portent un code de

lot débutant par «

Z324 » à « Z350 » Fresh

Express Kit Salade César 278 g 0 71279 30215 7 Tous les

emballages qui

portent un code de

lot débutant par «

Z324 » à « Z350 » Fresh

Express Salade de chou 3

couleurs - jardin 397 g 0 71279 12302 8 Tous les

emballages qui

portent un code de

lot débutant par «

Z324 » à « Z350 » Fresh

Express Kit César au Bacon 283 g 0 71279 30109 9 Tous les

emballages qui

portent un code de

lot débutant par «

Z324 » à « Z350 » Fresh

Express Salade « Iceberg du

Jardin » 680 g 0 71279 10413 3 Tous les

emballages qui

portent un code de

lot débutant par «

Z324 » à « Z350 » Fresh

Express Épinard 454 g 0 71279 13208 2 Tous les

emballages qui

portent un code de

lot débutant par «

Z324 » à « Z350 » Fresh

Express « Twisted Caesar

Chopped Salad Kit »

César asiatique 272 g 0 71279 30212 6 Tous les

emballages qui

portent un code de

lot débutant par «

Z324 » à « Z350 » Fresh

Express « Chopped Kit »

Tournesol Croquant 320 g 0 71279 30933 0 Tous les

emballages qui

portent un code de

lot débutant par «

Z324 » à « Z350 » Fresh

Express « Chopped Kit »

Sud-ouest 326 g 0 71279 30930 9 Tous les

emballages qui

portent un code de

lot débutant par «

Z324 » à « Z350 » Fresh

Express « Chopped Kit »

Asiatique 349 g 0 71279 30929 3 Tous les

emballages qui

portent un code de

lot débutant par «

Z324 » à « Z350 » Fresh

Express « Salade Laitue au

beurre doux » 170 g 0 71279 22104 5 Tous les

emballages qui

portent un code de

lot débutant par «

Z324 » à « Z350 » Fresh

Express « Jardin Shreds

Iceberg » 227 g 0 71279 10708 0 Tous les

emballages qui

portent un code de

lot débutant par «

Z324 » à « Z350 » Fresh

Express « Twisted Caesar

Chopped Salad Kit »

César classique 266 g 0 71279 30211 9 Tous les

emballages qui

portent un code de

lot débutant par «

Z324 » à « Z350 » Fresh

Express Salade « Veggie

Lover's » 312 g 0 71279 28106 3 Tous les

emballages qui

portent un code de

lot débutant par «

Z324 » à « Z350 » Fresh

Express Salade Verte et

croustillante 312 g 0 71279 10813 1 Tous les

emballages qui

portent un code de

lot débutant par «

Z324 » à « Z350 » Fresh

Express Épinard 227 g 0 71279 13207 5 Tous les

emballages qui

portent un code de

lot débutant par «

Z324 » à « Z350 » Fresh

Express Coeurs de laitue

romaine 255 g 0 71279 26115 7 Tous les

emballages qui

portent un code de

lot débutant par «

Z324 » à « Z350 » Fresh

Express Salade - L'Américain 312 g 0 71279 24103 6 Tous les

emballages qui

portent un code de

lot débutant par «

Z324 » à « Z350 » Fresh

Express « Twisted Caesar

Chopped Salad Kit »

César à L'Avocat 275 g 0 71279 30926 2 Tous les

emballages qui

portent un code de

lot débutant par «

Z324 » à « Z350 » Fresh

Express « Bébé Épinard » 142 g 0 71279 27123 1 Tous les

emballages qui

portent un code de

lot débutant par «

Z324 » à « Z350 »

Problème

Fresh Express Incorporated procède au rappel de certains produits de salade de marque Fresh Express parce que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes.

Les produits visés par le rappel ont été vendus au Manitoba et en Ontario et pourraient avoir été distribués dans d'autres provinces et territoires.

Les codes de produit sont situés sur le devant des emballages en dessous de la date de péremption, comme indiqué ci-dessous.

Ce que vous devriez faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison

Ne consommez pas les produits visés par le rappel.

Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés à l'établissement où ils ont été achetés.

Les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les symptômes possibles sont les suivants : vomissements, nausées, fièvre persistante, douleurs musculaires, violents maux de tête et raideur de la nuque. Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement à risque. Dans le cas de la femme enceinte, l'infection peut n'occasionner que des symptômes légers qui s'apparentent à ceux de la grippe, mais l'enfant qu'elle porte risque d'être infecté, de naître prématurément ou de mourir avant la naissance. Dans les cas graves, la maladie peut causer la mort.

En savoir plus :

Contexte

Ce rappel a été déclenché par l'entreprise.

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.

Ce qui est fait

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Renseignements: Renseignements aux médias ou au public : Coordonnées de l'entreprise : Fresh Express Incorporated, Centre de services aux consommateurs : 1-800-242-5472, Renseignements généraux pour les médias : Donna Stephens 210-802-1412 ou Barbara Hines 972-677-8127, Demandes réglementaires: Michelle Casias (972) 330-1408 ; Demandes de renseignements du public : Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected] ; Renseignements généraux pour les médias : Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]