Photos des produits sont disponibles : https://www.inspection.gc.ca/fra/1606695648318/1606695648646

OTTAWA, ON, le 29 nov. 2020 /CNW/ - Kawartha Dairy Limited procède au rappel de certains produits de crème glacée de marque Kawartha Dairy en raison de la présence possible de morceaux de métal. Les consommateurs ne doivent pas consommer les produits visés par le rappel décrits ci-dessous, et les détaillants, les restaurants et les établissements ne doivent pas les vendre ou les utiliser.

Les produits suivants ont été vendus en Ontario.

Produits visés par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Kawartha Dairy Crème glacèe - Pâte à biscuit aux pépites de chocolat 1,5 L 0 62229 08950 1 PRD/ 03/11/2020 et PRD/ 04/11/2020 Kawartha Dairy « Choc. Chip Cookie Dough Ice Cream » 11,4 L 0 62229 08150 5 PRD: 03/11/2020 et PRD: 04/11/2020 Kawartha Dairy Crème glacèe - Brisures de menthe 1,5 L 0 62229 08917 4 PRD/ 13/10/2020 et PRD/ 14/10/2020 Kawartha Dairy « Mint Chip Ice Cream » 11,4 L 0 62229 08117 8 PRD/ 13/10/2020 et PRD/ 14/10/2020

Ce qu'il faut faire

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison ou dans votre établissement. Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés à l'établissement où ils ont été achetés.

Contexte

Ce rappel a été déclenché par l'entreprise. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Cas de blessures

Aucun cas de blessure associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Renseignements: Demandes de renseignements du public et des médias: Coordonnées de l'entreprise: Kawartha Dairy Limited : Médias sociaux : Facebook : Kawartha Dairy, Instagram : kawartha_dairy, Courriel : [email protected] ; Demandes de renseignements du public, Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected] ; Renseignements généraux pour les médias, Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]

