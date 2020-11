Les photos des produits sont disponibles à : https://bit.ly/3mOsfAp

OTTAWA, ON, le 3 nov. 2020 /CNW/ - Miss Vickie's Canada procède au rappel de certains croustilles cuites à la marmite de marque Miss Vickie's en raison de la présence possible de morceaux de verre. Les consommateurs ne doivent pas consommer les produits visés par le rappel décrits ci-dessous, et les détaillants, les restaurants et les établissements ne doivent pas les vendre ou les utiliser.

Les produits suivants ont été vendus au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, à l'Île-du-Prince-Édouard et au Québec en plus d'avoir été vendus en ligne.

Produits visés par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Miss

Vickie's Croustilles cuites à la marmite BBQ fumé au bois de pommier 24 g 0 60410 04167 3 JA 12 Miss

Vickie's Croustilles cuites à la marmite BBQ fumé au bois de pommier 200 g 0 60410 04679 1 JA 12 Miss

Vickie's Croustilles cuites à la marmite Jalapeño 40 g 0 60410 00176 9 JA 12 Miss

Vickie's Croustilles cuites à la marmite Jalapeño 66 g 0 60410 01714 2 JA 12 Miss

Vickie's Croustilles cuites à la marmite Jalapeño 200 g 0 60410 04675 3 JA 12 Miss

Vickie's Croustilles cuites à la marmite Recette originale 24 g 0 60410 02063 0 JA 12 Miss

Vickie's Croustilles cuites à la marmite Recette originale 40 g 0 60410 00177 6 JA 12 Miss

Vickie's Croustilles cuites à la marmite Recette originale 66 g 0 60410 01712 8 JA 12 Miss

Vickie's Croustilles cuites à la marmite Recette originale 200 g 0 60410 04667 8 JA 12 JA 26 608329131 Miss

Vickie's Croustilles cuites à la marmite Recette originale 275 g 0 60410 04666 1 JA 12 JA 26 608329131 Miss

Vickie's Croustilles cuites à la marmite Sel marin et vinaigre de malt 24 g 0 60410 02064 7 JA 12 Miss

Vickie's Croustilles cuites à la marmite Sel marin et vinaigre de malt 40 g 0 60410 00178 3 JA 12 Miss

Vickie's Croustilles cuites à la marmite Sel marin et vinaigre de malt 55 g 0 60410 90165 6 JA 12 Miss

Vickie's Croustilles cuites à la marmite Sel marin et vinaigre de malt 66 g 0 60410 01715 9 JA 12 Miss

Vickie's Croustilles cuites à la marmite Sel marin et vinaigre de malt 200 g 0 60410 04671 5 JA 12 JA 26 608329132 Miss

Vickie's Croustilles cuites à la marmite Sel marin et vinaigre de malt 275 g 0 60410 04670 8 JA 12 Miss

Vickie's Croustilles cuites à la marmite Sel marin et vinaigre de malt 550 g 0 60410 03224 4 JA 12 Miss

Vickie's Croustilles cuites à la marmite Cornichons à l'aneth épicés 550 g 0 60410 05327 0 JA 12 Miss

Vickie's Croustilles cuites à la marmite Poivron et crème champêtre 24 g 0 60410 02065 4 JA 12 Miss

Vickie's Croustilles cuites à la marmite Poivron et crème champêtre 40 g 0 60410 00179 0 JA 12 Miss

Vickie's Croustilles cuites à la marmite Poivron et crème champêtre 66 g 0 60410 01717 3 JA 12 Miss

Vickie's Croustilles cuites à la marmite Poivron et crème champêtre 200 g 0 60410 04669 2 JA 12 Miss

Vickie's Croustilles cuites à la marmite Poivron et crème champêtre 275 g 0 60410 04668 5 JA 12 Miss

Vickie's Croustilles cuites à la marmite Délice BBQ du sud 200 g 0 60410 04683 8 JA 12 Miss

Vickie's Favoris (emballage multiple) 10 x 24 g 0 60410 04076 8 DE 29 17T129301110751 DE 29 57T130401111329 DE 29 67T129101111459 JA 12 57T129701111601 JA 12 67T129801110815 JA 26 57T130401111351 Miss

Vickie's Préférées (emballage multiple) 36 x 24 g 0 60410 04168 0 DE 15 803130014 DE 15 803230014 DE 29 803230014 JA 12 803230014 JA 12 903330114 JA 12 930130114

Ce qu'il faut faire

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison ou dans votre établissement. Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés à l'établissement où ils ont été achetés.

Contexte

Ce rappel a été déclenché par l'entreprise. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Cas de blessures

Un cas de blessure associé à la consommation de ces produits a été signalé.

