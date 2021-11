Photos des produit disponible : https://bit.ly/310g0f8

OTTAWA, ON, le 26 nov. 2021 Résumé

Marque(s) : One Tang

Produit : Noyau d'abricot amer

Noyau d'abricot amer Entreprises : Sungiven Foods Canada Inc.

Sungiven Foods Canada Inc. Problème : Aliments - Substance chimique

Aliments - Substance chimique Catégorie : Noix, grains et graines

Noix, grains et graines Ce qu'il faut faire : Le produit visé ne doit pas être consommé, car il contient une quantité excessive d'amygdaline qui peut causer un empoisonnement aigu au cyanure

Le produit visé ne doit pas être consommé, car il contient une quantité excessive d'amygdaline qui peut causer un empoisonnement aigu au cyanure Auditoire : Grand public

Grand public Classification du risque : Classe 1

Produits visés

Marque Produit Format CUP Codes One Tang Noyau d'abricot amer 180 g 6 28546 00724 8 2023.JN.20

Problème

Sungiven Foods Canada Inc. procède au rappel de Noyau d'abricot amer de marque One Tang en raison de la présence d'amygdaline, une toxine naturelle.

Le produit visé par le rappel a été vendu en Colombie-Britannique.

Ce que vous devriez faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin

Vérifiez si vous avez le produit visé par le rappel à la maison

Ne consommez pas le produit visé par le rappel

Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés à l'établissement où ils ont été achetés

Les noyaux d'abricots contiennent naturellement de l'amygdaline, une substance qui peut libérer du cyanure après avoir été ingérée. Le corps humain peut éliminer de petites quantités de cyanure, mais de plus grandes quantités peuvent entraîner un empoisonnement au cyanure pouvant mener au décès.

Les symptômes de l'empoisonnement au cyanure sont les suivants : faiblesse et confusion, anxiété, agitation, maux de tête, nausées, difficultés respiratoires et essoufflement, évanouissement, convulsions et arrêt cardiaque.

En savoir plus :

Contexte

Ce rappel découle de résultats d'analyses effectuées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ce produit n'a été signalé.

Ce qui est fait

L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché le produit faisant l'objet du rappel.

