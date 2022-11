Photos des produit disponible : https://recalls-rappels.canada.ca/fr/alert-recall/bliss-balls-brand-and-everland-brand-chocolate-products-recalled-due-undeclared-milk

Résumé

Marque(s) : Bliss Balls, Everland

Bliss Balls, Everland Produit : Produits de chocolat

Produits de chocolat Entreprises : Jiva Manufacturing & Distribution Inc.

Jiva Manufacturing & Distribution Inc. Problème : Aliments - Allergène - Lait

Aliments - Allergène - Lait Catégorie : Bonbons, confiseries, collations et édulcorants

Bonbons, confiseries, collations et édulcorants Ce qu'il faut faire : Ne consommez pas des produits visés par un rappel et auxquels vous êtes allergique ou sensible.

Ne consommez pas des produits visés par un rappel et auxquels vous êtes allergique ou sensible. Auditoire : Grand public

Grand public Classe de rappel : Classe 1

Produits visés

Marque Produit Format CUP Codes Bliss Balls Chocolat 50 g 0 59443 25251 4 Tous les codes où le lait n'est pas déclaré sur l'étiquette Bliss Balls Chocolat 150 g 0 59443 25101 2 Tous les codes où le lait n'est pas déclaré sur l'étiquette Bliss Balls Boules de bonheur - chocolat 285 g 0 59443 25201 9 Tous les codes où le lait n'est pas déclaré sur l'étiquette Bliss Balls Brownie au chocolat 285 g 0 59443 25207 1 Tous les codes où le lait n'est pas déclaré sur l'étiquette Bliss Balls Boules de bonheur - chocolat canneberges 285 g 0 59443 25203 3 Tous les codes où le lait n'est pas déclaré sur l'étiquette Bliss Balls Chocolat gingembre / Boules de bonheur - chocolat gingembre 285 g 0 59443 25202 6 Tous les codes où le lait n'est pas déclaré sur l'étiquette Everland Amandes au chocolat 113 g 0 59443 75094 2 Tous les codes où le lait n'est pas déclaré sur l'étiquette Everland Noix de cajou au chocolat 113 g 0 59443 75093 5 Tous les codes où le lait n'est pas déclaré sur l'étiquette Everland Noisettes au chocolat 113 g 0 59443 75092 8 Tous les codes où le lait n'est pas déclaré sur l'étiquette Everland Écorce de chocolat aux amandes bio 113 g 0 59443 25383 2 Tous les codes où le lait n'est pas déclaré sur l'étiquette Everland Écorce de chocolat à la noisette bio 113 g 0 59443 25381 8 Tous les codes où le lait n'est pas déclaré sur l'étiquette

Problème

Les produits visés font l'objet d'un rappel auprès du marché parce que ces produits pourraient contenir du lait qui n'a pas été déclaré sur l'étiquette.

Les produits visés par le rappel ont été vendus en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec, et pourraient avoir été distribués dans d'autres provinces et territoires.

Ce que vous devriez faire

Vérifiez si vous avez des produits visés par un rappel.

Ne consommez pas des produits visés par un rappel et auxquels vous êtes allergique ou sensible puisqu'ils pourraient entraîner une réaction grave, voire mortelle.

Des produits visés par un rappel ne doivent pas être utilisés, vendus, servis ou distribués.

Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés au lieu où ils ont été achetés.

En savoir plus :

Contexte

Ce rappel découle de résultats d'analyses effectuées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Aucune réaction liée à la consommation des produits visés n'a été signalée.

Ce qui est fait

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché des produits rappelés.

