Photos des produit disponible : https://bit.ly/3nKDpJT

OTTAWA, ON, le 24 nov. 2021 /CNW/ -

Résumé

Marque(s) : Aucune - caractères coréens seulement

Aucune - caractères coréens seulement Produit : Certains produits de « poisson gâteau »

Certains produits de « poisson gâteau » Entreprises : Flying Fish Trading Inc.

Flying Fish Trading Inc. Problème : Aliments - Allergène - Œufs

Aliments - Allergène - Œufs Catégorie : Poisson et fruits de mer - Transformés

Poisson et fruits de mer - Transformés Ce qu'il faut faire : Si vous êtes allergiques aux œufs, ne consommez pas les produits visés par le rappel

Si vous êtes allergiques aux œufs, ne consommez pas les produits visés par le rappel Auditoire : Grand public

Grand public Classification du risque : Classe 1

Produits visés

Marque Produit Format CUP Codes Aucune - caractères coréens seulement « Pcarré Poisson Gâteau » (« Fried Fish Cake ») 1 kg 8 809028 890486 22.09.08 Aucune - caractères coréens seulement « Assorti Poisson Gâteau » (« Fried Fish Cake ») 1 kg 8 809028 891216 22.04.27

Problème

Flying Fish Trading Inc. procède au rappel de certains produits de « poisson gâteau » parce que ces produits contiennent des œufs qui n'ont pas été déclarés sur l'étiquette.

Les produits visés par le rappel ont été vendus en Colombie-Britannique et pourraient avoir été distribués dans d'autres provinces et territoires.

Ce que vous devriez faire

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison

Si vous êtes allergique aux œufs, ne consommez pas les produits visés par le rappel puisqu'ils pourraient entraîner une réaction grave, voire mortelle

Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés à l'établissement où ils ont été achetés

En savoir plus :

Contexte

Ce rappel découle de résultats d'analyses effectuées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Aucune réaction liée à la consommation des produits visés n'a été signalée.

Ce qui est fait

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

