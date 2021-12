Photos des produit disponible : https://rsams.prod.cloud.openplus.ca/fr/avis-rappel/avis-rappel-aliments-allergene-rappel-bouchees-marque-dream-pops-en-raison-presence-0

OTTAWA, ON, le 19 déc. 2021 /CNW/ -

Résumé

Marque : Dream Pops

Dream Pops Produit : Bouchées

Bouchées Entreprises : L ' industrie

L industrie Problème : Aliments - Allergène - Lait

Aliments - Allergène - Lait Catégorie : Bonbons, confiseries, collations et édulcorants

Bonbons, confiseries, collations et édulcorants Ce qu'il faut faire : Si vous êtes allergique au lait, ne consommez pas les produits visés

Si vous êtes allergique au lait, ne consommez pas les produits visés Auditoire : Grand public

Grand public Classe de rappel : Classe 1

Produits visés

Marque Produit Format CUP Codes Dream Pops Bouchées baies de rêve 118 ml 8 54097 00840 7 Tous les codes jusqu'au 11/9/22 inclusivement Dream Pops Bouchées gâteau de fête 118 ml 8 54097 00841 4 Tous les codes jusqu'au 11/9/22 inclusivement Dream Pops Bouchées pâte à biscuits 118 ml 8 54097 00842 1 Tous les codes jusqu'au 11/9/22 inclusivement Dream Pops Bouchées beurre d'arachides 118 ml 8 54097 00843 8 Tous les codes jusqu'au 11/9/22 inclusivement Dream Pops Bouchées ciel vanillé 118 ml 8 54097 00844 5 Tous les codes jusqu'au 11/9/22 inclusivement

Problème

Dream Pops Inc. procède au rappel de Bouchées de marque Dream Pops parce que ces produits pourraient contenir du lait qui n'a pas été déclaré sur l'étiquette.

Les produits visés par le rappel ont été vendus à l'échelle nationale.

Ce que vous devriez faire

Vérifiez si vous avez les produits visés à la maison.

Si vous êtes allergique au lait, ne consommez pas les produits visés puisqu'ils pourraient entraîner une réaction grave, voire mortelle.

Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés à l'établissement où ils ont été achetés.

En savoir plus :

Contexte

Ce rappel découle d'une plainte d'un consommateur.

Une réaction liée à la consommation des produits visés a été signalée.

Ce qui est fait

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Demandes de renseignements du public, Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected] ; Renseignements généraux pour les médias, Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]

