OTTAWA, ON, le 27 juin 2023 /CNW/ - Imagine Canada a le plaisir d'annoncer la nomination de Pascal Lépine à titre de président ainsi que l'arrivée de Danisha Bhaloo-Shivji comme nouvelle administratrice au sein de son conseil d'administration. Pascal Lépine succède à Ronan Ryan, président sortant, qui a occupé cette fonction durant les deux dernières années.

Pascal Lépine, président du conseil d’administration d’Imagine Canada (Groupe CNW/Imagine Canada)

Détenteur d'un MBA exécutif McGill-HEC Montréal, Pascal Lépine a fondé il y a plus de 20 ans Atypic , aujourd'hui la plus importante agence de communications marketing spécialisée dans les campagnes sociétales pour les organismes de bienfaisance et OBNL. Avec son agence, il a servi plus de 500 fondations et associations et a aidé de nombreux organismes canadiens et internationaux.

« Élu administrateur en 2016, Pascal Lépine a depuis joué un rôle clé dans l'évolution des orientations stratégiques d'Imagine Canada pour assurer la viabilité de l'organisation. Son engagement pour les organismes à but non lucratif et leurs communautés est bien enraciné dans ses projets personnels et professionnels. De plus, il a rapidement fait du développement de relations avec les organismes au Québec l'une de ses priorités. Nous sommes très heureux de le compter parmi nous à titre de président », a affirmé Bruce MacDonald, président-directeur général d'Imagine Canada.

« Je souhaite inscrire ma présidence dans la continuité des réalisations de mes prédécesseurs et soutenir notre mission d'aider les organismes de bienfaisance et à but non lucratif canadiens à mieux servir les collectivités au Québec, dans le reste du Canada et à l'étranger. Mon souhait est qu'Imagine Canada continue d'être un précurseur dans notre milieu et de faire progresser l'excellence de nos membres, issus de communautés diversifiées, inclusives, justes et équitables, par la qualité de sa gouvernance et ses programmes », a déclaré Pascal Lépine, président d'Imagine Canada.

Comme bénévole, Pascal Lépine a soutenu plus de 40 organismes au cours des dernières années. En plus de son engagement comme président du CA d'Imagine Canada, il siège au conseil d'administration de l' Opéra de Montréal et du Monastère-Cabaret de cirque .

Une nouvelle recrue au conseil d'administration d'Imagine Canada

Les membres d'Imagine Canada ont également élu une nouvelle administratrice, Danisha Bhaloo-Shivji. Détentrice du titre de Certified Fund Raising Executive, Danisha travaille comme gestionnaire du développement de fonds à Boys & Girls Clubs Big Brothers Big Sisters of Edmonton et mettra à profit sa vaste expérience dans le secteur. Elle occupe notamment plusieurs postes bénévoles, dont celui de coprésidente de Women United with United Way of Alberta Capital Region , d'administratrice de Centraide United Way Canada et de membre du Women United Global Leadership Council .

Imagine Canada tient à remercier le président sortant, Ronan Ryan, pour son travail engagé à la tête de l'organisation ; il continuera à siéger au CA comme administrateur. Nous remercions également Lynne Skromeda, qui se retire du conseil d'administration après six ans de services ; nous sommes profondément reconnaissants de sa contribution.

À propos d'Imagine Canada

Imagine Canada est un organisme caritatif national bilingue dont la cause est l'ensemble des organismes de bienfaisance et à but non lucratif canadiens. Grâce à ses initiatives en matière de défense des intérêts, à ses projets de recherche et à ses entreprises sociales, il contribue au renforcement des organismes de bienfaisance, des organismes à but non lucratif et des entrepreneurs sociaux afin qu'ils puissent mieux remplir leur mission. La vision d'Imagine Canada est celle d'un Canada fort, où les organismes à but non lucratif travaillent ensemble, aux côtés des entreprises et des gouvernements, pour bâtir des collectivités dynamiques et résilientes.

SOURCE Imagine Canada

Renseignements: Emilie Pontbriand, Gestionnaire principale, marketing et relations externes, [email protected], 416 597-2293, poste 319 | 1 800 263-1178, poste 319