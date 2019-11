Avis de nomination - Nouvel attaché de presse à la CSQ

MONTRÉAL, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les médias sont priés de noter que depuis le lundi 28 octobre dernier, Sébastien Marcil a été nommé au poste de conseiller aux communications et relations de presse (attaché de presse) pour la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Les demandes d'entrevue ou de renseignements peuvent être adressées à Sébastien Marcil à l'aide des moyens suivants :

Cellulaire / textos : 438 356-4545

Courriel : marcil.sebastien@lacsq.org

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

