Avis de nomination - Nouvel associé pour le groupe EMBLM

Éric Lavoie nommé Associé et Vice-Président

QUÉBEC, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - M. Patrick Morissette, président du Groupe EMBLM, est heureux d'annoncer la nomination de monsieur Éric Lavoie, à titre d'associé et Vice-Président pour le Groupe EMBLM. « Étant en ventes depuis plus de 15 ans dans le secteur manufacturier, Éric est un collaborateur de longue date pour nous. Son expérience, son dynamiste et son vaste réseau de contacts en font un atout important pour l'entreprise et nous sommes fiers de l'avoir comme associé dans le groupe » à déclarer M. Morissette. « Pour le début de son mandat, la priorité sera mise sur les régions de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Mais rapidement nous mettrons à contribution son savoir-faire pour l'ensemble du Québec et ainsi contribuer au succès du groupe EMBLM », a conclu M. Morissette.

Éric Lavoie, Vice-Président ventes EMBLM