Avis de nomination - Nomination de Richard Liebmann à titre de directeur du Service de sécurité incendie de Montréal

MONTRÉAL, le 14 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a entériné la nomination de Richard Liebmann à titre de directeur du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). M. Liebmann assurait déjà ces fonctions par intérim depuis février 2020, à la suite du départ de son prédécesseur, Bruno Lachance.

« Depuis le tout début de la pandémie, M. Liebmann fait un travail remarquable de gestion du Service de sécurité incendie de Montréal et de coordination de la sécurité civile de l'agglomération. Sa grande connaissance des opérations ainsi que ses nombreuses années d'expérience dans le domaine de la sécurité publique font de lui le candidat idéal pour poursuivre le travail amorcé dans un contexte fort exceptionnel », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« C'est avec joie que j'accueille cette nomination. M. Liebmann est la personne toute indiquée pour assurer une gestion efficace et une continuité des opérations du SIM, l'un des plus grands services de sécurité incendie en Amérique du Nord », a ajouté Alex Norris, président de la Commission de la sécurité publique.

Parcours académique et professionnel

Richard Liebmann cumule plus de 35 ans d'expérience en services d'urgence, dont 27 années au sein du Service de sécurité incendie de Montréal, où il a occupé différents postes de gestion. M. Liebmann a également occupé différentes fonctions (paramédic, pompier, chef de division) au sein du Service des incendies de la Ville de Côte-Saint-Luc, où il a débuté sa carrière.

Membre du Conseil d'administration de l'École nationale des pompiers du Québec (ENPQ) ainsi que de la section Metropolitan Fire Chiefs de l'Association internationale des chefs pompiers (IAFC), Richard Liebmann compte plusieurs réalisations d'envergure à son actif, dont la mise sur pied du plus important service de pompiers premiers répondants au Québec, ainsi que la création des équipes de sauvetage sur glace dédiées à protéger l'agglomération montréalaise.

M. Liebmann est titulaire d'un certificat de deuxième cycle en Leadership public de l'Université Harvard, à Boston, et d'un baccalauréat en psychologie de l'Université McMaster, en Ontario. Il détient également plusieurs certifications et formations dans différents domaines, notamment en gestion, qu'il a acquis au sein d'institutions d'enseignement reconnues, ainsi qu'une certification de paramédic en soins avancés du Medical College of Ohio.

Tout au long de son parcours professionnel, M. Liebmann a reçu de multiples reconnaissances, dont la Médaille des pompiers pour services distingués et la Médaille pour services distingués des services d'urgence médicale du Gouverneur général du Canada.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Geneviève Jutras, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 243-1268 ; Renseignements : Mélanie Gagné, Relationniste, Service de l'expérience citoyenne et des communications, [email protected]