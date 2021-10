MONTRÉAL, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Groupe TVA inc. est heureux d'annoncer la nomination de madame Régine Laurent au sein de son conseil d'administration. Son parcours professionnel et ses expériences diversifiées complèteront les forces des membres actuels du Conseil.

« Nous sommes très fiers d'accueillir madame Régine Laurent au sein de notre Conseil. Madame Laurent possède un parcours exceptionnel et est reconnue pour son leadership, son travail et son engagement indéfectibles relativement aux grands enjeux de société, en plus de contribuer à l'avancement des femmes et des personnes issues des communautés culturelles. Son savoir-faire, son expertise et sa connaissance des médias seront largement mis à contribution au sein de notre Conseil et enrichiront nos échanges. Depuis plusieurs années, le Conseil est sensible à la question de la représentation féminine et je suis extrêmement fière d'annoncer qu'avec l'arrivée de madame Laurent, les femmes occuperont dorénavant 50 % des sièges », a déclaré la présidente du conseil d'administration de Groupe TVA, madame Sylvie Lalande.

« Madame Laurent est une femme de tête humaniste. Proche des gens et de la communauté, elle a maintes fois défendu les intérêts qui lui tenaient à cœur en plaçant toujours l'être humain, le respect et la justice en priorité. Elle est un atout pour la grande famille de Québecor et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'envisage sa contribution au sein du conseil d'administration de Groupe TVA », a ajouté Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor et président de Groupe TVA par intérim.

« Je suis heureuse de me joindre au Conseil de Groupe TVA, une entreprise médiatique d'ici qui divertit, informe et touche le cœur des Québécois. Mon souhait est de contribuer à son développement grâce à toute l'expérience que j'ai acquise au fil des ans dans différents domaines. Je tiens à remercier madame Lalande et monsieur Péladeau ainsi que les membres du conseil d'administration pour leur confiance », a tenu à souligner madame Régine Laurent.

Engagée et appréciée des Québécoises et des Québécois, madame Laurent possède une impressionnante feuille de route qui fait d'elle une femme investie et déterminée à atteindre ses objectifs. Présidente de la Commission Laurent, ancienne présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et infirmière retraitée, Régine Laurent débute sa carrière dans le réseau de la santé en 1976. Elle œuvre d'abord en tant que préposée aux bénéficiaires avant d'entamer sa carrière d'infirmière en 1979. Madame Laurent quitte son poste d'infirmière en 2009 et devient présidente de la FIQ. Après deux mandats à la tête du plus grand syndicat de professionnels en soins du Québec, de 2009 à 2017, Régine Laurent annonce sa retraite syndicale. En 2018, elle devient analyste à l'émission La Joute diffusée à TVA et LCN afin de partager sa vision de l'actualité, fonction qu'elle a reprise en septembre dernier au sein de l'équipe de TVA Nouvelles. Au mois de mai 2019, elle reçoit le mandat du premier ministre du Québec, François Legault, de présider la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse.

La nomination de madame Laurent est en vigueur dès aujourd'hui.

Groupe TVA inc.

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la production et distribution internationale de contenu télévisuel ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques et une des plus grandes entreprises privées de production de langue française en Amérique du Nord. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie des titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.

