Avis de nomination de M. Jacques Farcy Président et chef de la direction de la SQDC

Avant d'être nommé à la présidence de la SQDC, Monsieur Farcy occupait le poste de vice-président, Exploitations des réseaux de vente à la SAQ, entreprise où il a également occupé plusieurs postes de vice-présidence entourant la commercialisation, le marketing et les ventes. Reconnu pour son leadership, son habilité à mobiliser les équipes autour d'objectifs communs et sa capacité à initier des solutions innovatrices et pérennes, Monsieur Farcy a également œuvré au sein de plusieurs entreprises du secteur du commerce de détail telles que dunnhumby France et Canada, Catalina Marketing Europe, Black & Decker France et Procter & Gamble France.

En tant que président et chef de la direction, M. Farcy pilotera l'ensemble des opérations de la SQDC afin qu'elle puisse accomplir pleinement sa mission qui est d'assurer la distribution du cannabis dans une perspective de protection de la santé, afin d'intégrer les consommateurs au marché licite et de les y maintenir, sans favoriser la consommation de cannabis.

