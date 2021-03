AVIS DE NOMINATION - Camille N. Isaacs Morell, vice-présidente, Espoir pour la démence

MONTRÉAL, le 29 mars 2021 /CNW Telbec/ - C'est un grand plaisir d'annoncer la nomination de Camille Isaacs Morell, en tant que vice-présidente, Espoir pour la démence, à partir du 15 mars 2021.

Elle sera responsable pour la direction et la mise en œuvre des plans et les activités pour ainsi réaliser la mission de l'organisme.

Madame Isaacs Morell possède une expérience étendue dans le domaine des communications marketing et le développement des affaires en tant que cadre supérieure et administratrice des organismes d'envergure mondiale dans les secteurs des soins de la santé, des services financiers et des organisations à but non-lucratif. Dans une carrière de plus de 20 ans en Amérique du Nord et dans les Caraïbes, elle a géré les équipes polyvalentes dans le but d'identifier les occasions d'affaires afin d'augmenter la notoriété de la marque, la loyauté et l'engagement des parties-prenantes pour ainsi créer la valeur au profit de la clientèle, les organisations et la collectivité.

Elle est titulaire d'un baccalauréat ès arts en langues modernes de University of the West Indies et d'une maîtrise en administration des affaires en marketing et commerce international de University of Miami.

Animée par une vision d'un meilleur monde dans lequel la qualité de vie de tous les citoyens est une priorité, Madame Isaacs Morell amène un haut niveau d'énergie et d'engagement à ce poste.

Espoir pour la démence est un organisme fédéral à but non-lucratif qui se consacre à soutenir le diagnostic, le traitement et la prévention de la démence. La collecte de fonds pour la recherche est un élément clé de la mission de l'organisme.

Pour faire un don, visitez notre site web: www.hopefordementia.org/donate

Parsa Famili

Président, Espoir pour la démence

www.hopefordementia.org

SOURCE Espoir pour la démence

Renseignements: Fati Davoudi, [email protected], 514-945-3433