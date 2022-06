Avis de nomination

QUÉBEC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Madame Marie-Josée Dutil, présidente d'Espace-Vie TSA, est heureuse d'annoncer la nomination de Diane Bernier au poste de coordonnatrice. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, madame Bernier, en collaboration avec le conseil d'administration, veillera à la mise en œuvre du projet d'habitation Espace-Vie TSA et assurera la bonne marche et le développement de l'organisme dans l'ensemble des volets administratifs, communications, recherche de financement, liens avec les partenaires et planification des ressources humaines, tout en respectant la mission, la vision et les valeurs de l'organisme. Elle occupe présentement le poste depuis le lundi 30 mai.

Madame Bernier a fait des études au baccalauréat en administration et à la maîtrise en gestion des organisations en plus d'être titulaire d'un diplôme en techniques de travail social. Elle détient une vaste expérience en gestion de projet, développement des affaires, communication/marketing, gestion des ressources humaines et financière et en gestion d'événements d'envergure. Elle a déjà également occupé différents postes en tant qu'intervenante sociale auprès de clientèles diversifiées. Avec cette combinaison de formations et de compétences, le conseil d'administration est confiant qu'elle contribuera certes à donner un nouvel essor à notre organisation et à notre précieux projet.

Espace-Vie TSA est un organisme à but non-lucratif incorporé en 2013 qui a pour mission d'offrir à des adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme un réel chez-soi, bienveillant, évolutif, axé sur le bien-être et adapté à leurs besoins pour favoriser leur autodétermination. Pour en savoir davantage sur l'organisme et le projet, visitez le www.espacevietsa.org.

Renseignements: Marie-Josée Dutil, Présidente, [email protected]