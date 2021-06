Avis de ne pas consommer du bœuf haché vendus par l'entreprise Fouquet Morel inc.

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été emballés entre le 13 et le 14 juin inclusivement et ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement mentionné ci-dessus. Ils étaient conditionnés dans des barquettes recouvertes d'une pellicule plastique transparente. Ils étaient offerts à l'état réfrigéré. L'étiquette des produits comporte, outre leur dénomination, la mention « Fouquet Morel - Les vrais plaisirs de la table ».

L'exploitant procède volontairement au rappel des produits en question. Il a convenu avec le MAPAQ de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter.

Il est à noter qu'une cuisson adéquate de la viande détruit la bactérie E. coli O157 dans tous les cas. La préparation de plats cuisinés, tels que la sauce à spaghetti, le pâté chinois ou le pâté à la viande, nécessite un temps de cuisson assez long et une température suffisamment élevée pour détruire la bactérie.

Les aliments contaminés par la bactérie E. coli O157 ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais la consommation de ces aliments peut occasionner des maladies graves, voire mortelles. Elles se manifestent par de la diarrhée et des douleurs abdominales, souvent accompagnées de sang dans les selles. Ces symptômes apparaissent généralement de deux à dix jours après la consommation d'un aliment contaminé. Des nausées, des vomissements et parfois de la fièvre peuvent y être associés. Lorsque ces symptômes se manifestent, on recommande fortement de consulter un médecin sans délai. La majorité des symptômes disparaissent dans les cinq à dix jours qui suivent. Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments.

