Avis de ne pas consommer des produits conditionnés dans des pots en verre et vendus par l'entreprise Le Corylus Resto-Bistro (Pépinière et verger Pedneault et Frères inc.)

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente jusqu'au 10 juin 2022, et ce, à l'établissement désigné ci-dessus et à l'établissement Pépinière et verger Pedneault et Frères inc., situé au 3384, chemin des Coudriers, à L'Isle-aux-Coudres. Ils étaient conditionnés dans des pots en verre et vendus à la température ambiante. L'étiquette des produits comporte, outre leur dénomination, la mention « Le Corylus Resto-Bistro ».