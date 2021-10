Avis de ne pas consommer de la sauce conditionnée dans des pots en verre vendue par l'entreprise Création Toi et Moi

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 6 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Création Toi et Moi, située au 585, rue Saint-Jean, à Drummondville, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous, car ils n'ont pas été préparés et conditionnés de façon à assurer leur innocuité.