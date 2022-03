Avis de ne pas consommer de la sauce arrabiata conditionnée dans des pots en verre et vendue par l'entreprise Gastronomia Roberto

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 31 mars 2022 Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Gastronomia Roberto, située au 2227, rue Bélanger, à Montréal, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous, car il n'a pas été préparé et conditionné de façon à assurer son innocuité.