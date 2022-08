ST. JOHN'S, NL, le 17 août 2022 /CNW/ - La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour Terre-Neuve-et-Labrador tient actuellement des audiences publiques à propos de la nouvelle carte électorale fédérale publiée le 28 juin 2022.

La Commission décide du tracé des nouvelles limites des circonscriptions au terme de consultations qui donnent aux citoyens et aux députés la possibilité d'exprimer leur opinion et de participer au processus.

« Dans le cadre de ses activités actuelles de rayonnement, la Commission rappelle que des audiences auront lieu à différents endroits de la province entre le 15 août et le 16 septembre 2022. Nous vous invitons à participer », a déclaré l' honorable juge Alphonsus E. Faour .

L'échéance pour la soumission de commentaires écrits a été repoussée au 17 septembre. Les personnes qui souhaitent faire une présentation à une audience ont jusqu'au jour de l'audience pour aviser la Commission.

Par ailleurs, la Commission a modifié comme suit une audience publique prévue à Happy Valley-Goose Bay :

La Commission a modifié comme suit une audience publique prévue à Happy Valley-Goose Bay Circonscription fédérale Heure de l'audience Date de l'audience Lieu et adresse de l'audience Labrador 13 h Jeudi 25 août 2022 Hotel North Two

382, chemin Hamilton River

Happy Valley-Goose Bay (Terre-Neuve-et-Labrador)

A0P 1C0

L'audience devait à l'origine avoir lieu le 24 août. La Commission regrette les désagréments que cette modification pourrait entraîner.

Pour obtenir une copie de la proposition de la Commission ou en savoir plus sur les audiences publiques, visitez www.redecoupage-redistribution-2022.ca ou composez le 1-855-726-4103.

Renseignements: Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour Terre-Neuve-et-Labrador, Site Web : redécoupage2022.ca; Courriel : [email protected]; Adresse postale : Mme Pamela Ryder Lahey, Secrétaire de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour Terre-Neuve-et-Labrador, Édifice John Cabot, 3e étage, 10, Barter's Hill, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6M1; Téléphone : Téléphone (sans frais) : 1-855-726-4103, ATS (sans frais) : 1-800-361-8935; Demandes de renseignements des médias : [email protected]