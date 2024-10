Avis de grève partielle des débardeurs du port de Montréal à défaut d'une entente sur les horaires de travail

MONTRÉAL, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Le Syndicat des débardeurs du port de Montréal (SCFP 375) a déposé un préavis de grève à 11 h ce matin au regard d'une grève partielle touchant la compagnie Termont, et ce, pour une durée illimitée à compter du jeudi 31 octobre 2024 à 11 h. Termont est particulièrement visée, car elle est la seule entreprise au port de Montréal qui a changé les horaires de façon punitive. Le syndicat a rencontré les médias aujourd'hui pour expliquer sa démarche.

« Termont provoque le syndicat des débardeurs en utilisant des horaires qui nuisent à la conciliation travail-vie personnelle. Advenant une entente permanente à ce propos, nous pourrons éviter cette grève qui commencerait le 31 octobre. Réglons les horaires et ensuite, j'ai confiance que nous allons régler le reste », d'affirmer Michel Murray, conseiller syndical du SCFP.

Cette grève, qui toucherait 15 % du volume total manutentionné dans le port de Montréal - soit 40 % du trafic de conteneurs - pourrait être évitée si l'Association des employeurs maritimes convient d'une entente avec le syndicat sur les horaires de travail.

Hier, lors d'une grève de 24 heures, les membres du syndicat ont participé à une assemblée générale extraordinaire lors de laquelle ils ont confirmé l'envoi du préavis de grève et voté pour une cotisation spéciale afin d'aider financièrement les 320 débardeurs qui seront touchés par cette grève partielle.

« Les débardeurs sont prêts à négocier. Nous attendons d'être conviés et nous avons des solutions, mais il faut que la contrepartie soit également en mode solution », de conclure Michel Murray.

Les débardeurs sont sans convention collective depuis le 31 décembre 2023.

Comptant plus de 141 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel et Matane, pour un total d'environ 1550 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]