EDMONTON, AB, le 15 avril 2026 /CNW/ - À la suite d'une audience tenue le 10 février 2026, une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a jugé, en vertu des Règles visant les courtiers en épargne collective, que Lou Albert Cruz Soco a :

(a) détourné des fonds ou n'a pas justifié la provenance de certains fonds qu'il a obtenus de clients;

(b) effectué des opérations financières personnelles avec des clients qui ont donné lieu à des conflits d'intérêts qu'il n'a pas déclarés ou réglés adéquatement;

(c) manqué à son obligation de collaborer à l'enquête du personnel.

La formation a imposé à Lou Soco les sanctions suivantes :

(a) une interdiction permanente d'exercer toute activité liée aux valeurs mobilières chez un courtier membre de l'OCRI;

(b) le remboursement de 217 950 $;

(c) une amende de 217 950 $ pour avoir détourné des fonds de clients et effectué des opérations financières personnelles avec des clients;

(d) une amende de 50 000 $ pour avoir manqué à son obligation de collaborer à l'enquête de l'OCRI.

Lou Soco devra aussi payer une somme de 32 167,25 $ au titre des frais.

On peut consulter la décision rendue par la formation d'instruction et datée du 7 avril 2026 en cliquant sur le lien suivant :

Re Soco 2026 OCRI 11

Les contraventions ont été commises pendant que Lou Soco était représentant de courtier inscrit au sein de Les Placements PFSL du Canada Ltée dans la région d'Edmonton, en Alberta. À l'heure actuelle, il n'est pas inscrit dans le secteur des valeurs mobilières à quelque titre que ce soit.

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

Toute l'information au sujet des procédures disciplinaires concernant les sociétés membres actuelles et anciennes et les personnes inscrites en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (courtiers en placement), des Règles visant les courtiers en épargne collective (courtiers en épargne collective) et des Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM) se trouve sur le site Web de l'OCRI.

On peut obtenir gratuitement des renseignements sur les compétences et les antécédents disciplinaires, le cas échéant, des conseillers employés par des courtiers en placement réglementés par l'OCRI grâce au service Info-conseiller. Pour savoir comment porter plainte au sujet d'un courtier, d'un conseiller ou d'un marché, il suffit de composer le 1 877 442-4322.

L'OCRI enquête sur les fautes possibles de ses sociétés membres ou des personnes physiques inscrites auprès de lui. Il peut intenter des procédures disciplinaires pouvant mener à des sanctions telles que des amendes, des suspensions, l'interdiction permanente de l'inscription, l'expulsion d'un courtier membre ou la révocation des droits et des privilèges rattachés à l'inscription ou à la qualité de courtier membre.



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