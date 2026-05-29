CALGARY, AB, le 29 mai 2026 /CNW/ - À la suite d'une audience disciplinaire tenue du 26 au 28 janvier et le 20 avril 2026, une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a rendu sa décision et énoncé ses motifs, en vertu des Règles visant les courtiers en épargne collective, dans l'affaire Ronald Aleri Scott.

La formation d'instruction a conclu que Ronald Scott avait emprunté de l'argent à des clients, ce qui a entraîné des conflits d'intérêts importants qu'il n'a pas soulevés ni signalés au courtier membre ou réglés dans l'intérêt des clients, en contravention aux politiques et procédures du courtier membre, ainsi qu'au paragraphe 2.1.4 2) et à la Règle 1.1.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective. La formation d'instruction n'a pas jugé que M. Scott avait contrevenu à la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective.

La formation d'instruction n'a pas jugé non plus que M. Scott avait mené une activité externe non autorisée.

On peut consulter la décision de la formation d'instruction datée du 20 mai 2026 en cliquant sur le lien suivant :

Re Scott 2026 OCRI 17

Les contraventions ont été commises pendant que Ronald Scott était représentant inscrit à IPC Investment Corporation et à Hub Capital Inc., à Calgary, en Alberta. À l'heure actuelle, il n'est pas inscrit au sein d'une société réglementée par l'OCRI.

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

Toute l'information au sujet des procédures disciplinaires concernant les sociétés membres actuelles et anciennes et les personnes inscrites en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (courtiers en placement), des Règles visant les courtiers en épargne collective (courtiers en épargne collective) et des Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM) se trouve sur le site Web de l'OCRI.

On peut obtenir gratuitement des renseignements sur les compétences et les antécédents disciplinaires, le cas échéant, des conseillers employés par des courtiers en placement réglementés par l'OCRI grâce au service Info-conseiller. Pour savoir comment porter plainte au sujet d'un courtier, d'un conseiller ou d'un marché, il suffit de composer le 1 877 442-4322.

L'OCRI enquête sur les fautes possibles de ses sociétés membres ou des personnes physiques inscrites auprès de lui. Il peut intenter des procédures disciplinaires pouvant mener à des sanctions telles que des amendes, des suspensions, l'interdiction permanente de l'inscription, l'expulsion d'un courtier membre ou la révocation des droits et des privilèges rattachés à l'inscription ou à la qualité de courtier membre.

SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Demandes de renseignements des médias : Ariel Visconti, Spécialiste principale des communications et des affaires publiques, [email protected] / 416 526-8240; Autres demandes : Service des plaintes et des demandes de renseignements, Formulaire sécurisé (https://www.ocri.ca/depot-dune-plainte-ou-dune-demande-de-renseignements-formulaire-securise), Numéro sans frais (Canada et États-Unis) : 1 877 442-4322