VANCOUVER, BC, le 15 déc. 2025 /CNW/ - À la suite d'une audience sur les sanctions qui s'est tenue le 5 août 2025, une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a imposé, en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées, les sanctions suivantes à Randy Bryan Hildebrandt :

(a) une interdiction d'autorisation à quelque titre que ce soit dans le secteur des valeurs mobilières pour une période de trois mois, prenant effet dans les 30 jours suivant la date de sa décision;

(b) à sa réadmission dans le secteur des valeurs mobilières, il sera assujetti à :

une période de surveillance stricte de douze mois, la réussite de l'examen du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, ou d'un examen équivalent que l'OCRI pourrait instaurer, au plus tard le 31 décembre 2026;

(c) le paiement d'une amende de 60 000 $;

(d) le remboursement des fonds découlant de sa conduite fautive, d'un montant de 12 372,55 $.

De plus, Randy Hildebrandt devra aussi payer une somme de 50 000 $ au titre des frais.

On peut accéder à la décision sur les sanctions en cliquant sur le lien suivant :

Re Hildebrandt 2025 OCRI 52

On peut consulter la décision sur la responsabilité rendue par la formation d'instruction le 23 janvier 2025 en cliquant sur le lien suivant :

Re Hildebrandt 2025 OCRI 05

La contravention a été commise pendant que Randy Bryan Hildebrandt était représentant inscrit à une succursale de Vancouver de PI Financial Corp., maintenant Ventum Financial Corp., où il travaille toujours comme personne inscrite.

