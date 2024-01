BARRIE, ON, le 12 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a annoncé un investissement fédéral de plus de 6,8 millions de dollars afin de prévenir la criminalité liée aux armes à feu et la violence liée aux gangs à Barrie, Orillia, Innisfil, Timmins et Brantford.

Cet investissement permettra de s'attaquer aux conditions sous-jacentes qui donnent lieu à la criminalité en appuyant des projets communautaires destinés aux jeunes impliqués dans des gangs ou susceptibles de les rejoindre, les aidant ainsi à se préparer à réussir dans la vie.

Investir dans la prévention de la criminalité fait partie du plan du gouvernement du Canada visant à garder les Canadiens en sécurité.

Nous sécurisons aussi nos frontières tout en s'attaquant au trafic d'armes à feu. Nous avons investi près d'un demi-milliard de dollars à cette fin, et nous avons également renforcé encore davantage notre coopération avec les États-Unis.

De plus, nous avons banni plus de 1 500 modèles d'armes à feu de style arme d'assaut et avons mis en place un gel de la vente, de l'achat et du transfert des armes de poing.

Le gouvernement du Canada continuera de mettre en œuvre des mesures structurantes pour garder les Canadiens en sécurité.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que nos communautés demeurent sécuritaires. Les investissements dans les efforts locaux sont essentiels pour donner aux jeunes à risque la possibilité de tracer un chemin prometteur dans la vie. En réunissant tout le monde autour de la table, nous pouvons créer des quartiers plus sûrs et donner à chaque Canadien une chance de réussir, en Ontario et partout au pays. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Nous tenons à remercier le gouvernement fédéral d'avoir accordé à la ville d'Orillia un financement dans le cadre du Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires. Ces fonds nous permettront de créer des programmes et des initiatives qui auront un impact positif sur les jeunes de notre communauté. Ce financement nous aidera, par l'intermédiaire de notre centre de jeunesse et en collaboration avec nos partenaires communautaires, à nous concentrer sur des programmes préventifs pour nos jeunes les plus vulnérables, à créer des programmes communautaires et des activités récréatives et à mettre en place des services de soutien collaboratifs à Orillia. Grâce à des programmes innovants et à de nouvelles opportunités pour nos jeunes, nous pouvons créer des opportunités positives et contribuer à éliminer leurs expériences négatives et leurs obstacles. »

- Don McIsaac, maire d'Orillia

« Ce financement nous permet de faire un grand pas en avant pour assurer la sécurité de notre communauté grandissante tout en s'attaquant aux causes profondes de la criminalité et de la violence. Notre approche est axée sur des initiatives de prévention qui soutiennent les enfants, les adolescents et les familles en leur fournissant les services et les compétences dont ils ont besoin pour s'épanouir. Notre objectif est de créer des espaces plus accueillants où se réunir et tisser des liens, de renforcer les relations entre les membres de la communauté et d'améliorer leur accès aux services de soutien, aux ressources et à l'éducation. »

- Lynn Dollin, mairesse d'Innisfil

« La ville de Barrie remercie sincèrement le gouvernement fédéral pour l'octroi de ce financement inestimable destiné à des initiatives visant à améliorer la vie de jeunes impliqués dans des gangs ou risquant de s'y joindre. Nous sommes conscients de l'incidence profonde que ce soutien financier aura sur la sécurité communautaire à Barrie. En s'attaquant de manière stratégique aux causes profondes qui poussent les jeunes à commettre des délits, ce financement devient un catalyseur essentiel qui permet à la ville et à ses partenaires communautaires d'améliorer la sécurité et le bien-être collectifs. Ces initiatives sont conçues pour donner à nos jeunes les moyens d'agir en leur offrant un soutien éducatif pour réussir à l'école, en leur permettant d'acquérir des compétences professionnelles essentielles qui augmentent les possibilités d'emploi, et en encourageant la création de réseaux sociaux solides qui suscitent un profond sentiment d'appartenance au sein de notre communauté. »

- Alex Nuttall, maire de Barrie

« Ce soutien du gouvernement du Canada aidera notre ville et nos partenaires à améliorer le bien-être, la résilience et la réussite des adolescents et des jeunes adultes de Timmins. Dans le cadre du plan de sécurité et de bien-être communautaires, la ville s'est engagée à créer des possibilités de participation et d'engagement pour les jeunes. Grâce à ce financement, nous pouvons soutenir plusieurs programmes communautaires axés sur l'amélioration de la sécurité et la lutte contre les déterminants sociaux de la santé propres aux jeunes de Timmins. »

- Michelle Boileau, mairesse de Timmins

« Ce financement représente une étape cruciale dans l'amélioration de l'accès à des programmes ayant fait leurs preuves, dans la promotion du bien-être mental, dans l'entretien de relations saines, dans la mise en place de fondements culturels et dans la promotion de l'excellence scolaire pour les jeunes de la région. Avec la collaboration de Sécurité publique Canada, de l'Université Wilfrid Laurier, des services de police de Brantford et d'autres partenaires communautaires, ce financement sera investi pour s'attaquer aux principaux problèmes liés à l'implication des jeunes dans la criminalité. Ensemble, nous développons des programmes visant à soutenir les jeunes esprits et à bâtir un avenir plus sûr et plus prometteur pour notre communauté. »

- Kevin Davis, maire de Brantford

Faits en bref

L'investissement du gouvernement du Canada provient du Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires (FBCS). Sécurité publique Canada est en train de finaliser les accords avec les municipalités et les communautés qui ont été identifiées à l'aide de critères fondés sur des preuves et qui répondent aux exigences du programme.





provient du Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires (FBCS). Sécurité publique est en train de finaliser les accords avec les municipalités et les communautés qui ont été identifiées à l'aide de critères fondés sur des preuves et qui répondent aux exigences du programme. Les villes suivantes recevront un investissement de plus de 6,8 millions de dollars par l'entremise du FBCS : Barrie - 2 000 427 $ Orillia - 867 825 $ Innisfil - 962 692 $ Timmins - 889 911 $ Brantford - 2 107 022 $





Le FBCS s'appuie sur le succès de l'Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, un investissement quinquennal de 356,1 millions de dollars annoncé en 2018. Cela inclut le Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, qui regroupe les soutiens fédéraux, provinciaux et territoriaux pour lutter contre la hausse de la violence liée aux armes à feu et aux gangs au Canada , avec plus de 214 millions de dollars en financement fourni aux provinces et aux territoires sur cinq ans.





, avec plus de 214 millions de dollars en financement fourni aux provinces et aux territoires sur cinq ans. En 2023, le gouvernement du Canada a annoncé la prolongation du programme et l'élargissement de sa portée avec 390 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs aux provinces et aux territoires pour diverses initiatives, y compris le soutien aux programmes d'application de la loi et de prévention.

