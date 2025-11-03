OTTAWA, ON, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Sean O'Reilly, président de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), est disposé à commenter l'incidence que le budget 2025 pourrait avoir sur la fonction publique du Canada et les programmes sur lesquels comptent les Canadien•nes.

« Les professionnel•les de la fonction publique ont raison de s'inquiéter, alors que les discussions prébudgétaires sont dominées par des notions de restrictions et de gains d'efficacité », a déclaré M. O'Reilly. « Nous avons vu comment des compressions déguisées en modernisation peuvent discrètement affaiblir les services publics dont dépendent les Canadien•nes. Ce budget doit renforcer plutôt que de réduire la capacité de notre fonction publique. »

L'Institut surveillera de près le budget 2025 pour détecter cinq signaux d'alarme :

Un langage d'« efficacité » qui cache de vraies compressions budgétaires L'intelligence artificielle vue comme une « solution rapide » Une augmentation de la sous-traitance coûteuse La négligence de la science et des preuves La vue d'ensemble oubliée

« Les Canadien•nes méritent une fonction publique prête à relever les enjeux d'aujourd'hui, qu'il s'agisse de la salubrité des aliments, de la cybersécurité ou de l'adaptation au climat », a ajouté M. O'Reilly. « Cela nécessite des investissements, et non des réductions supplémentaires. »

L'Institut a défini ces priorités dans son mémoire prébudgétaire 2025-2026 et fournira une analyse rapide après la publication du budget.

L'IPFPC représente plus de 85 000 professionnel•les du secteur public un peu partout au pays, dont la plupart sont employés par le gouvernement fédéral. Suivez-nous sur Facebook sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) et sur Instagram .

