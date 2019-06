Avis de convocation - Crise dans les centres jeunesse et à la DPJ - L'APTS s'apprête à lancer une vaste campagne de sensibilisation

LONGUEUIL, QC, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'APTS, qui représente la quasi-majorité des intervenant·e·s dans les centres jeunesse de la province, profitera de la tenue de son prochain conseil général, mercredi à Montréal, pour lancer une vaste campagne de sensibilisation auprès de la classe politique québécoise et de la population.

L'opération s'inscrit dans la foulée du drame de Granby et de l'annonce de la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse (CSDEPJ). L'APTS réclame depuis des semaines la mise en place de mesures énergiques et immédiates pour remédier à la crise, lesquelles se font toujours attendre. Ces mesures sont pourtant nécessaires d'ici à ce que la CSDEPJ dépose ses recommandations, dans quelque 18 mois, sinon davantage.

Quoi : Lancement d'une campagne de sensibilisation (DPJ & Centres jeunesse)



Quand : Mercredi 12 juin 2019 À compter de 9 h



Qui : L'APTS et les intervenant·e·s des centres jeunesse de la province



Où : Hôtel Universel 5000, rue Sherbrooke Est, Montréal, H1V 1A1 Salle Sherbrooke-Viau

