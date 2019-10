Avis de convocation - Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse - L'APTS présente à l'ouverture de la Commission Laurent

LONGUEUIL, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Des représentant·e·s de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) assisteront au mot d'ouverture de la présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, Mme Régine Laurent.

Les deux spécialistes qui suivront les travaux de la Commission pour l'APTS, Roxanne Martel, avocate, et Karine Ferland, travailleuse sociale, seront accompagnées par le vice-président, Stephen Léger, et le représentant national pour la région de l'Estrie, Emmanuel Breton, ancien éducateur spécialisé en centre jeunesse. Ils et elles seront disponibles pour répondre aux questions des journalistes.

Quand : Mardi 22 octobre 2019 8 h 30

Qui : Stephen Léger, vice-président de l'APTS Emmanuel Breton, représentant national de l'APTS pour l'Estrie Roxanne Martel, avocate au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal Karine Ferland, travailleuse sociale au CISSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Où 500, boulevard René-Lévesque Ouest 9e étage Montréal, Québec

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique du réseau de la santé et des services sociaux (l'APTS) regroupe et représente quelque 55 000 membres qui jouent un rôle indispensable au sein des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population. Nous représentons également 90 % des intervenant·e·s dans les centres jeunesse.

