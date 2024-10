AVIS DE CONVOCATION AUX MÉDIAS - La FCCQ, accompagnée de plusieurs PME et de Chambres de commerce, tiendra une conférence de presse devant l'Assemblée nationale du Québec, le 22 octobre 2024

MONTRÉAL, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse organisée par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) mardi le 22 octobre 2024 à 13 h, devant l'Assemblée nationale du Québec.

Accompagnée d'une vingtaine d'entrepreneurs et de chambres de commerce, la FCCQ exhortera le gouvernement du Québec à déployer rapidement des mesures concrètes pour offrir un véritable souffle aux PME et aux entrepreneurs québécois, toujours affectés par un contexte économique défavorable.

À la fin de la conférence, la FCCQ émettra un communiqué de presse accompagné d'un document technique contenant une liste de demandes appuyées par des données et des statistiques.

AIDE-MÉMOIRE :

Date : 22 octobre 2024 à 13 h

Lieu : Place de l'Assemblée-Nationale, Québec, QC G1R 3V9, sur le trottoir entre l'Assemblée et la fontaine de Tourny.

Quoi: conférence de presse pour exhorter au gouvernement de soutenir davantage les PME québécoises et de présenter plusieurs pistes de solutions face aux conditions difficiles dans lesquelles elles doivent actuellement opérer.

Qui :

Philippe Noël, Vice-président, Affaires publiques et économiques de la FCCQ

Stéphanie Brodeur, Directrice principale, Réseau des chambres de commerce, FCCQ

Éric Dufour, Vice-président et Associé, Raymond Chabot Grant Thornton, et président du comité Entrepreneuriat de la FCCQ.

Mylène Duguay, Présidente-directrice générale, Cabana Séguin

Luc Pariseau, Avocat et Associé, Lavery Avocats

Marcel Curodeau, Président, Médial Conseils SST

Paul Le Brun, Président, Brault & Bouthillier

Manon Champagne, Présidente et Co-fondatrice, Aplus Transition

Guillaume Lajoie, Responsable des affaires publiques, MAIN Québec

Lanie Dufour, Conseillère en affaires publiques, Catapulte Communication

Sandra Rossignol, Présidente-directrice générale, Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord

Alexandra Houle, Directrice générale, Chambre de commerce et d'industrie de Drummond

Julie La Rochelle, Présidente-directrice générale, Chambre de commerce et d'industrie de la Vallée du Richelieu-Rouville et Présidente, Alliance des chambres de la Montérégie

Marie-Josée Morency, Présidente-directrice générale, Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis

Pierre Berthiaume, Président-directeur général, Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins

Marie-Christine Lavoie, Directrice générale, Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle Beauce

Jade Bessette Poitras, Directrice générale, Chambre de commerce du Grand Joliette

Caroline De Guire, Présidente-directrice générale, Chambre de commerce et d'industrie de Laval

Pour coordonner une entrevue ou assister à la conférence de presse, merci de contacter Javier Garcia, Attaché de presse de la FCCQ à [email protected] ou au 438 408-3731.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Pour plus de renseignements : Javier Garcia, Attaché de presse, Fédération des chambres de commerce du Québec, T. 514 844-9571 poste 3602 | C. 438 408-3731, [email protected]