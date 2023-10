DISPONIBLES POUR DES COMMENTAIRES

Fondation Azrieli et membres du conseil consultatif : - Naomi Azrieli, présidente et directrice générale, Fondation Azrieli - Don Gallant, directeur de Ready, Willing & Able - Luan Tolosa, entrepreneur expert en impact social Juges : - Garth Johnson, PDG, Auticon Canada - Caroline von Hirschberg, Co-PDG, Spring Activator - Erica Barbosa, responsable mondiale de l'innovation, SecondMuse Capital - Wanda Deschamps, fondatrice, Liberty Co. - Jim Treliving, ancien dragon de l'émission Dragons' Den sur CBC - Varun Chandak, fondateur et président, Access to Success Organization