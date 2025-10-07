MONTRÉAL, le 7 oct. 2025 /CNW/ - L'Agglomération de Montréal décrète un avis d'ébullition dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce à compter d'aujourd'hui. Cette mesure est due à une baisse de pression dans le réseau.

SECTEURS VISÉS PAR L'AVIS D'ÉBULLITION

Pour visualiser les secteurs touchés par l'avis d'ébullition, cliquez sur le lien suivant : https://experience.arcgis.com/experience/6e74e58714024d99b08aeface0ffb251?org=CSC

CONSIGNES

Les résidents des secteurs touchés par l'avis d'ébullition doivent faire bouillirl'eau au moins1 minute avant de la consommer ou de l'utiliser pour se brosser les dents. L'eau potable non bouillie peut toutefois être utilisée pour des soins d'hygiène ou autres usages domestiques.

Cette consigne est en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Dès que la situation sera rétablie, un avis de retour à la normale sera émis.

Pour plus de renseignements, les citoyens sont invités à consulter Montreal.ca ou à communiquer avec le 311.

SOURCE Ville de Montréal

Source et renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]