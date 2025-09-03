TORONTO, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) tiendra une audience sur les sanctions en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées dans l'affaire Matthew Philip Ewing.

La formation d'instruction examinera les sanctions à imposer par suite de sa décision datée du 31 juillet 2025, dans laquelle elle a conclu que Matthew Ewing :

a. a adopté, envers deux clients apparentés, une conduite qui n'était pas conforme aux normes professionnelles établies dans la Règle 1400 des Règles CPPC;

b. a effectué des opérations financières personnelles avec plusieurs clients.

La formation d'instruction a rejeté les allégations selon lesquelles Matthew Ewing avait falsifié les documents d'aperçu du portefeuille et effectué des opérations discrétionnaires non autorisées.

On peut consulter la décision sur la responsabilité rendue par la formation d'instruction en cliquant sur le lien suivant :

Re Ewing 2025 OCRI 39

L'audience sur les sanctions sera publique à moins que la formation d'instruction ne décide qu'elle doit se dérouler à huis clos. La décision de la formation d'instruction sera mise à la disposition du public à www.ocri.ca.

Date de l'audience : 20 novembre 2025, à 10 h (heure de l'Est)

Lieu : Bureaux de l'OCRI

40, rue Temperance, bureau 2600, salle d'audience

Toronto (Ontario) M5H 0B4

Les membres du public qui souhaitent obtenir des précisions doivent remplir ce formulaire.

Durant la période des contraventions, Matthew Ewing était représentant inscrit à RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et à la Financière Banque Nationale en Ontario. À l'heure actuelle, il n'est pas inscrit à quelque titre que ce soit au sein d'une société réglementée par l'OCRI.

