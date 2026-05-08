VANCOUVER, BC, le 8 mai 2026 /CNW/ - Une audience aura lieu devant une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) dans l'affaire Yi Cun (Harry) Liu, en vertu des Règles visant les courtiers en placement.

L'audience sera publique à moins que la formation d'instruction n'en décide autrement. La décision de la formation d'instruction sera mise à la disposition du public sur le site www.ocri.ca.

Date de l'audience : Le 4 août 2026, à 10 h (heure du Pacifique)

Lieu : Vancouver (Colombie-Britannique), par vidéoconférence

Les membres du public qui souhaitent assister à l'audience ou obtenir des précisions doivent remplir ce formulaire.

L'audience portera sur les allégations selon lesquelles Yi Cun Liu :

a) a adopté une conduite jugée inconvenante ou préjudiciable à l'intérêt public;

b) a réalisé des opérations financières personnelles avec un client lorsqu'il a emprunté environ 110 640 $ à ce dernier à l'insu du courtier membre qui l'employait ou sans son autorisation;

c) a manqué à son obligation de collaborer à l'enquête du personnel de la mise en application de l'OCRI.

On peut accéder à l'avis d'audience et à l'exposé des allégations en cliquant sur le lien suivant :

Liu, Yi Cun (Harry) - Avis d'audience et exposé des allégations

Les contraventions alléguées auraient été commises alors que Yi Cun Liu était représentant inscrit à Ventum Financial Corp. dans la région de Vancouver, en Colombie-Britannique. À l'heure actuelle, Yi Cun Liu n'est pas inscrit dans le secteur des valeurs mobilières à quelque titre que ce soit.

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

Toute l'information au sujet des procédures disciplinaires concernant les sociétés membres actuelles et anciennes et les personnes inscrites en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (courtiers en placement), des Règles visant les courtiers en épargne collective (courtiers en épargne collective) et des Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM) se trouve sur le site Web de l'OCRI.

On peut obtenir gratuitement des renseignements sur les compétences et les antécédents disciplinaires, le cas échéant, des conseillers employés par des courtiers en placement réglementés par l'OCRI grâce au service Info-conseiller. Pour savoir comment porter plainte au sujet d'un courtier, d'un conseiller ou d'un marché, il suffit de composer le 1 877 442-4322.

L'OCRI enquête sur les fautes possibles de ses sociétés membres ou des personnes physiques inscrites auprès de lui. Il peut intenter des procédures disciplinaires pouvant mener à des sanctions telles que des amendes, des suspensions, l'interdiction permanente de l'inscription, l'expulsion d'un courtier membre ou la révocation des droits et des privilèges rattachés à l'inscription ou à la qualité de courtier membre.

Autres demandes : Plaintes et demandes de renseignements

Formulaire sécurisé

Numéro sans frais (Canada et États-Unis) : 1 877 442-4322

SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Demandes de renseignements des médias : Ariel Visconti, Spécialiste principale des communications et des affaires publiques, [email protected], 416 526-8240