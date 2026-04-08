VANCOUVER, BC, le 8 avril 2026 /CNW/ - Une comparution initiale aura lieu devant une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) dans l'affaire Yi Cun (Harry) Liu, en vertu des Règles visant les courtiers en placement.

La comparution initiale sera publique à moins que la formation d'instruction ne décide qu'elle doit se dérouler à huis clos. La date de l'audience disciplinaire sera publiée à l'adresse www.ocri.ca.

Date de la comparution initiale : Le 27 avril 2026, à 10 h (heure du Pacifique)

Lieu : Vancouver (Colombie-Britannique), par vidéoconférence

Les membres du public qui souhaitent obtenir des précisions doivent remplir ce formulaire.

L'audience portera sur les allégations selon lesquelles Yi Cun (Harry) Liu :

a) a adopté une conduite jugée inconvenante ou préjudiciable à l'intérêt public;

b) a réalisé des opérations financières personnelles avec un client lorsqu'il a emprunté environ 110 640 $ à ce dernier à l'insu du courtier membre qui l'employait ou sans son autorisation;

c) a manqué à son obligation de collaborer à l'enquête du personnel de la mise en application de l'OCRI.

On peut accéder à l'avis d'audience et à l'exposé des allégations en cliquant sur le lien suivant :

Yi Cun (Harry) Liu - Avis d'audience et exposé des allégations

Les contraventions alléguées se seraient produites alors que l'intimé était représentant inscrit à Ventum Financial Corp. dans la région de Vancouver, en Colombie-Britannique.À l'heure actuelle, il n'est pas inscrit à quelque titre que ce soit dans le secteur des valeurs mobilières.

The Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO) is the pan-Canadian self-regulatory organization that oversees all investment dealers, mutual fund dealers and trading activity on Canada's debt and equity marketplaces. CIRO is committed to the protection of investors, providing efficient and consistent regulation, and building Canadians' trust in financial regulation and the people managing their investments. For more information, visit www.ciro.ca.

All information about disciplinary proceedings relating to current and former member firms and individual registrants under the Investment Dealer and Partially Consolidated Rules (for investment dealers), the Mutual Fund Dealer Rules (for mutual fund dealers) and the Universal Market Integrity Rules (UMIR) is available on CIRO's website.

Background information regarding the qualifications and disciplinary history, if any, of advisors currently employed by CIRO-regulated investment firms is available free of charge through the AdvisorReport service. Information on how to make dealer, advisor or marketplace-related complaints is available by calling 1-877-442-4322.

CIRO investigates possible misconduct by its member firms and individual registrants. It can bring disciplinary proceedings which may result in sanctions including fines, suspensions, permanent bars, expulsion from membership, or termination of rights and privileges for individuals and firms.

SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Demandes de renseignements des médias : Ariel Visconti, Spécialiste principale des communications et des affaires publiques, [email protected] / 416 526-8240; Autres demandes : Service des plaintes et des demandes de renseignements, Formulaire sécurisé (https://www.ocri.ca/depot-dune-plainte-ou-dune-demande-de-renseignements-formulaire-securise), Numéro sans frais (Canada et États-Unis) : 1 877 442-4322