TORONTO, le 30 mars 2026 /CNW/ - Une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) tiendra une audience dans l'affaire Michael Alan Kemp et Jessica Anne Kemp aux termes des Règles visant les courtiers en épargne collective.

L'audience sera publique à moins que la formation d'instruction n'en décide autrement. La décision de la formation d'instruction sera mise à la disposition du public sur le site www.ocri.ca.

Dates de l'audience : du 19 au 23 octobre 2026

Heure : à compter de 10 h (heure de l'Est)

Lieu : bureau de l'OCRI

40, rue Temperance, bureau 2600, salle d'audience

Toronto (Ontario) M5H 0B4

Les membres du public qui souhaitent obtenir des précisions doivent remplir ce formulaire.

L'audience portera sur des allégations selon lesquelles Michael Kemp et Jessica Kemp :

ont recommandé à des clients d'investir dans un courtier sur le marché dispensé et reçu une rémunération pour ce faire, prenant ainsi part à une entente d'indication de clients à laquelle le courtier membre n'était pas partie; ont recommandé, exécuté ou facilité la vente de placements ou fait des indications à l'égard de placements offerts par un courtier sur le marché dispensé à des clients, exerçant ainsi des activités liées aux valeurs mobilières qui n'étaient pas menées pour le compte du courtier membre ou par l'intermédiaire de ce dernier, ou mené une activité externe non autorisée en effectuant la vente de placements ailleurs que chez le courtier membre.

On peut accéder à l'avis d'audience et à l'exposé des allégations en cliquant sur le lien suivant :

Kemp, Michael et Kemp, Jessica - Avis d'audience et exposé des allégations

Les contraventions alléguées auraient été commises pendant que Michael Kemp et Jessica Kemp étaient inscrits à titre de représentants de courtier sous le nom de Kemp Financial Group Inc. dans la région de Niagara Falls, en Ontario. À l'heure actuelle, ils ne sont pas inscrits dans le secteur des valeurs mobilières à quelque titre que ce soit.

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

Toute l'information au sujet des procédures disciplinaires concernant les sociétés membres actuelles et anciennes et les personnes inscrites en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (courtiers en placement), des Règles visant les courtiers en épargne collective (courtiers en épargne collective) et des Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM) se trouve sur le site Web de l'OCRI.

On peut obtenir gratuitement des renseignements sur les compétences et les antécédents disciplinaires, le cas échéant, des conseillers employés par des courtiers en placement réglementés par l'OCRI grâce au service Info-conseiller. Pour savoir comment porter plainte au sujet d'un courtier, d'un conseiller ou d'un marché, il suffit de composer le 1 877 442-4322.

L'OCRI enquête sur les fautes possibles de ses sociétés membres ou des personnes physiques inscrites auprès de lui. Il peut intenter des procédures disciplinaires pouvant mener à des sanctions telles que des amendes, des suspensions, l'interdiction permanente de l'inscription, l'expulsion d'un courtier membre ou la révocation des droits et des privilèges rattachés à l'inscription ou à la qualité de courtier membre.

SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Demandes de renseignements des médias : Ariel Visconti, Spécialiste principale des communications et des affaires publiques, [email protected] / 416 526-8240; Autres demandes : Plaintes et demandes de renseignements, Formulaire sécurisé (https://www.ocri.ca/depot-dune-plainte-ou-dune-demande-de-renseignements-formulaire-securise), Numéro sans frais (Canada et États-Unis) : 1 877 442-4322