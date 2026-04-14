CALGARY, AB, le 14 avril 2026 /CNW/ - Une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) tiendra une audience en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées dans l'affaire James Hartwell.

L'audience sera publique à moins que la formation d'instruction n'en décide autrement. La décision de la formation d'instruction sera mise à la disposition du public sur le site www.ocri.ca.

Date de l'audience : Du 16 au 20 novembre 2026, à 10 h (heure des Rocheuses)

Nouveau lieu : Centre de congrès Bow Valley Square

250 - 6th Avenue SW

Calgary (Alberta)

Les membres du public qui souhaitent obtenir des précisions doivent remplir ce formulaire.

L'audience portera sur les allégations selon lesquelles James Hartwell :

(a) n'a pas surveillé adéquatement le traitement, par un autre représentant inscrit, des comptes d'un client;

(b) n'a pas fait preuve de la diligence voulue pour connaître constamment les faits essentiels relatifs au client et veiller à ce que les recommandations de placement conviennent au client;

(c) a tenté de nuire à l'enquête menée par le personnel de la mise en application de l'OCRI;

(d) a omis de s'assurer que les ordres sur un titre coté sur un marché comportaient une désignation pour le compte d'un initié.

Hartwell, James - Avis d'audience et exposé des allégations

Les contraventions alléguées auraient été commises pendant que James Hartwell était président et chef de la direction, personne désignée responsable, chef de la conformité et représentant inscrit à Emerging Equities Inc. À l'heure actuelle, il n'est pas inscrit dans le secteur des valeurs mobilières à quelque titre que ce soit.

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

Toute l'information au sujet des procédures disciplinaires concernant les sociétés membres actuelles et anciennes et les personnes inscrites en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (courtiers en placement), des Règles visant les courtiers en épargne collective (courtiers en épargne collective) et des Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM) se trouve sur le site Web de l'OCRI.

On peut obtenir gratuitement des renseignements sur les compétences et les antécédents disciplinaires, le cas échéant, des conseillers employés par des courtiers en placement réglementés par l'OCRI grâce au service Info-conseiller. Pour savoir comment porter plainte au sujet d'un courtier, d'un conseiller ou d'un marché, il suffit de composer le 1 877 442-4322.

L'OCRI enquête sur les fautes possibles de ses sociétés membres ou des personnes physiques inscrites auprès de lui. Il peut intenter des procédures disciplinaires pouvant mener à des sanctions telles que des amendes, des suspensions, l'interdiction permanente de l'inscription, l'expulsion d'un courtier membre ou la révocation des droits et des privilèges rattachés à l'inscription ou à la qualité de courtier membre.



Autres demandes : Service des plaintes et des demandes de renseignements

Formulaire sécurisé

Courriel : [email protected]

Numéro sans frais (Canada et États-Unis) 1 877 442-4322

SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

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