VANCOUVER, BC, le 23 sept. 2025 /CNW/ - À la suite d'une décision rendue par la British Columbia Securities Commission (BCSC) dans l'affaire Teymur Englesby et Cale Nishimura, une audience de comparution aura lieu devant une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées.

L'audience sera publique à moins que la formation d'instruction en décide autrement.

Date de la comparution : Le 6 octobre 2025, à 10 h (heure du Pacifique) Lieu : Veritext Legal Solutions 925, rue West Georgia, bureau 700 Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 2G3

Les membres du public qui souhaitent obtenir des précisions doivent remplir ce formulaire .

On peut consulter la décision disciplinaire de la formation d'instruction de l'OCRI en cliquant sur le lien suivant :

Re Englesby et Nishimura 2024 OCRI 63

On peut consulter la décision de la BCSC à l'issue d'une audience et d'une révision de la décision de la formation d'instruction de l'OCRI en cliquant sur le lien suivant :

Re CIRO and Englesby, 2025 BCSECCOM 148

Les contraventions alléguées auraient été commises pendant que Teymur Englesby et Cale Nishimura étaient représentants inscrits chez PI Financial Corp., maintenant appelée Ventum Financial Corp. Tous deux sont toujours employés à titre de représentants inscrits par cette société.

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

Toute l'information au sujet des procédures disciplinaires concernant les sociétés membres actuelles et anciennes et les personnes inscrites en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (courtiers en placement), des Règles visant les courtiers en épargne collective (courtiers en épargne collective) et des Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM) se trouve sur le site Web de l'OCRI.

On peut obtenir gratuitement des renseignements sur les compétences et les antécédents disciplinaires, le cas échéant, des conseillers employés par des courtiers en placement réglementés par l'OCRI grâce au service Info-conseiller. Pour savoir comment porter plainte au sujet d'un courtier, d'un conseiller ou d'un marché, il suffit de composer le 1 877 442-4322.

L'OCRI enquête sur les fautes possibles de ses sociétés membres ou des personnes physiques inscrites auprès de lui. Il peut intenter des procédures disciplinaires pouvant mener à des sanctions telles que des amendes, des suspensions, l'interdiction permanente de l'inscription, l'expulsion d'un courtier membre ou la révocation des droits et des privilèges rattachés à l'inscription ou à la qualité de courtier membre.

