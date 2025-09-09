CALGARY, AB, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Une audience disciplinaire qui devait se tenir du 22 au 26 septembre 2025 devant une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) aux termes des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées a été ajournée.

Nouvelles dates de l'audience : Du 17 au 21 novembre 2025, à 10 h (heure des Rocheuses)

Lieu : Hôtel Le Germain

899, Centre Street Southwest, Calgary

L'audience sera publique à moins que la formation d'instruction en décide autrement. La décision de la formation d'instruction sera mise à la disposition du public à www.ocri.ca.

Les membres du public qui souhaitent obtenir des précisions doivent remplir ce formulaire.

L'audience portera sur les allégations selon lesquelles James Hartwell :

n'a pas surveillé adéquatement le traitement, par un autre représentant inscrit, des comptes d'un client;

n'a pas fait preuve de la diligence voulue pour connaître constamment les faits essentiels relatifs au client et veiller à ce que les recommandations de placement conviennent au client;

a tenté de nuire à l'enquête menée par le personnel de l'OCRI;

a omis de s'assurer que les ordres sur un titre coté sur un marché comportaient une désignation pour le compte d'un initié.

Hartwell, James - Avis d'audience et exposé des allégations

Les contraventions alléguées auraient été commises pendant que James Hartwell était président et chef de la direction, personne désignée responsable, chef de la conformité et représentant inscrit à Emerging Equities Inc. James Hartwell travaille toujours comme représentant inscrit pour Emerging Equities Inc., courtier réglementé par l'OCRI établi à Calgary, en Alberta.

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

Toute l'information au sujet des procédures disciplinaires concernant les sociétés membres actuelles et anciennes et les personnes inscrites en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (courtiers en placement), des Règles visant les courtiers en épargne collective (courtiers en épargne collective) et des Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM) se trouve sur le site Web de l'OCRI.

On peut obtenir gratuitement des renseignements sur les compétences et les antécédents disciplinaires, le cas échéant, des conseillers employés par des courtiers en placement réglementés par l'OCRI grâce au service Info-conseiller . Pour savoir comment porter plainte au sujet d'un courtier, d'un conseiller ou d'un marché, il suffit de composer le 1 877 442-4322.

L'OCRI enquête sur les fautes possibles de ses sociétés membres ou des personnes physiques inscrites auprès de lui. Il peut intenter des procédures disciplinaires pouvant mener à des sanctions telles que des amendes, des suspensions, l'interdiction permanente de l'inscription, l'expulsion d'un courtier membre ou la révocation des droits et des privilèges rattachés à l'inscription ou à la qualité de courtier membre.

