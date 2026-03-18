TORONTO, le 18 mars 2026 /CNW/ - L'audience disciplinaire qui devait se tenir du 20 au 24 avril 2026 devant une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) aux termes des Règles visant les courtiers en épargne collective dans l'affaire Angie Lau a été ajournée. L'audience sur requête prévue pour le 16 mars 2026 a été annulée.

L'audience portera sur les allégations suivantes, selon lesquelles Angie Lau :

a) n'a ni soulevé, ni signalé, ni réglé les conflits d'intérêts importants qui se sont produits lorsqu'elle a sollicité et obtenu des fonds auprès de clients;

b) a recommandé, vendu ou permis que soit vendus des placements ailleurs que chez le courtier membre à des clients et d'autres personnes physiques, exerçant ainsi soit des fonctions liées aux valeurs mobilières sans l'intermédiaire du courtier membre, soit des activités externes non autorisées liées à la vente de placements;

c) a manqué à son obligation de collaborer à une enquête sur sa conduite menée par le personnel de la mise en application de l'OCRI.

La décision de la formation d'instruction sera mise à la disposition du public à www.ocri.ca.

Nouvelle date de l'audience : Du 3 au 7 août 2026

Lieu : Bureau de l'OCRI

40, rue Temperance, bureau 2600, salle d'audience

Toronto (Ontario) M5H 0B4

Lau, Angie - Avis d'audience et exposé des allégations

Les contraventions alléguées auraient été commises alors qu'Angie Lau agissait à titre de représentante inscrite au sein de Desjardins Sécurité financière Investissements inc. dans la région d'Ottawa, en Ontario. À l'heure actuelle, elle n'est pas inscrite dans le secteur des valeurs mobilières à quelque titre que ce soit.

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

Toute l'information au sujet des procédures disciplinaires concernant les sociétés membres actuelles et anciennes et les personnes inscrites en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (courtiers en placement), des Règles visant les courtiers en épargne collective (courtiers en épargne collective) et des Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM) se trouve sur le site Web de l'OCRI.

On peut obtenir gratuitement des renseignements sur les compétences et les antécédents disciplinaires, le cas échéant, des conseillers employés par des courtiers en placement réglementés par l'OCRI grâce au service Info-conseiller. Pour savoir comment porter plainte au sujet d'un courtier, d'un conseiller ou d'un marché, il suffit de composer le 1 877 442-4322.

L'OCRI enquête sur les fautes possibles de ses sociétés membres ou des personnes physiques inscrites auprès de lui. Il peut intenter des procédures disciplinaires pouvant mener à des sanctions telles que des amendes, des suspensions, l'interdiction permanente de l'inscription, l'expulsion d'un courtier membre ou la révocation des droits et des privilèges rattachés à l'inscription ou à la qualité de courtier membre.

Autres demandes :

Service des plaintes et des demandes de renseignements

Formulaire sécurisé

Numéro sans frais (Canada et États-Unis) : 1 877 442-4322

SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Demandes de renseignements des médias : Ariel Visconti, Spécialiste principale des communications et des affaires publiques, [email protected] / 416 526-8240