HALIFAX, NS, le 20 avril 2023 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) tiendra son assemblée annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») le mardi 9 mai 2023 à 11 h (heure de l'Est).

Les actionnaires inscrits en date du 24 mars 2023 ou leurs fondés de pouvoir dûment nommés auront une chance égale de participer à l'assemblée en ligne, quel que soit leur emplacement géographique. La webdiffusion sera disponible à l'adresse suivante : www.virtualshareholdermeeting.com/CHR2023.

Les fondés de pouvoir doivent être nommés conformément aux instructions figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de Chorus (la « circulaire ») au plus tard à 11 h (heure de l'Est) le 5 mai 2023.

Veuillez consulter la circulaire de Chorus pour connaître les modalités de participation à l'assemblée. Chorus a adopté la procédure de notification et d'accès pour transmettre la circulaire en lien avec l'assemblée. Cela signifie que la circulaire est publiée en ligne à www.chorusaviation.com , à www.meetingdocuments.com/TSXT/CHR et sur le site de SEDAR à www.sedar.com.

Un enregistrement sera disponible à compter d'environ 24 heures après l'assemblée à l'adresse www.chorusaviation.com .

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur de solutions d'aviation et un gestionnaire d'actifs de premier plan d'envergure internationale axé sur le transport aérien régional. Ses principales filiales sont : Falko Regional Aircraft, une société de premier rang de gestion d'actifs et de location d'appareils se concentrant uniquement sur les avions régionaux, qui gère des investissement pour le compte d'investisseurs de fonds tiers; Jazz Aviation, l'exploitant régional le plus important au Canada et le fournisseur exclusif de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; et Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion régional, notamment : l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition; les vols à contrats; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces, en plus d'assurer la formation de pilotes.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. www.chorusaviation.com

